سميرة أحمد: "أنور وجدي قالي إنت هتبقي بطلة لما كنت بقبض جنيه"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-وائل توفيق:

حكت الفنانة سميرة أحمد أنها شاركت في فيلم "حبيب الروح" 1951، وكانت تشارك ككومبارس في بعض الأفلام.

وقالت سميرة أحمد أثناء ظهورها في برنامج "صاحبة السعادة" مع الفنانة إسعاد يونس، إن الفنان أنور وجدي طلب فتاة صغيرة لتقول كلمة في الفيلم، أضافت: "أنا قولت هيروحني وخفت، استخبيت ورا بنات، دخلت جوا الصف، جه بص وقالتي تعالي إنت، نادى عليا، قولت هيمشيني وهيروح عليا اليوم".

سأل الفنان أنور وجدي سميرة أحمد، هل يمكن أن تقول جملة "تشربي شامبانيا يا ليلى هانم"، قالت "أنا مكنتش أعرف إني هقول، صراحة مكنتش عارفة، رحت على البار، وقولت الجملة، حطولي كرسي وطلعت عليه علشان أطول، بس ورحت نازلة، قالوا خلاص كده".

توجهت سميرة أحمد إلى عمارة الإيموبيليا للحصول على مستحقاتها نظير مشاركتها في الفيلم، متابعة: "قالولي إنت قلت كلمة، اطلبي جنيه ونص، رحت دخلت لأنور وجدي، قالي فيه إيه؟، قولتله أصلا أنا تكلمت، قالي أنا عارف، عايزه إيه؟ قولتله أنا بيدوني جنيه، لكن أنا اتكلمت وعايزه جنيه ونصف، قالي لأ يلا روحي اقبضي جنيه".

وأكدت سميرة أحمد أنه أشار إليها قائلًا: "إنت هتبقى بطلة على فكرة".

واكتفت الفنانة سميرة أحمد بالجنيه، وبعدها شاركت مع الفنان أنور وجدي في فيلم "ريا وسكنية" إخراج صلاح أبو سيف.