حدث بالفن| نقل فنان للمستشفى وأول ظهور لمنة عرفة بعد طلاقها وبشرى تنهي رحلتها مع الجونة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- منال الجيوشي:

نشر موقع الخليج 365، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عددا من الأخبار الفنية المتعلقة بأول ظهور لمنة عرفة بعد طلاقها، ونقل طارق الشيخ للمستشفى، ومحمد رمضان يخضع للعلاج بالحجامة، وتفاصيل الحالة الصحية للفنانة عبير الطوخي، وغيرها من الأخبار.

الخليج 365 يعرض لكم أبرز 10 أخبار فنية خلال 24 ساعة:

"آسفة على شكلي المبهدل".. أول ظهور لـ منة عرفة بعد انفصالها عن محمود المهدي (فيديو)

ظهرت الفنانة منة عرفة، لأول مرة، بعد انفصالها عن زوجها السابق محمود المهدي.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا..

https://www.masrawy.com/arts/zoom/details/2022/3/22/2195704

هند صبري تعلن عن الموسم الثاني من مسلسل "البحث عن علا"

أعلنت النجمة هند صبري، عن التحضير للجزء الثاني من مسلسل "البحث عن علا" لعرضه قريبا عبر منصة "نتفليكس".. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا..

https://www.masrawy.com/arts/tv-theater/details/2022/3/22/2195633

صور| هاجر أحمد تزور مستشفى "بهية" في عيد الأم.. وهكذا علّقت

زارت الفنانة هاجر أحمد، مستشفى بهية لعلاج مرض سرطان الثدي بالمجان، بمناسبة حلول عيد الأم.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا..

https://www.masrawy.com/arts/zoom/details/2022/3/22/2195617

أول تعليق من شام الذهبي ابنة أصالة بعد عقد قرانها

نشرت شام الذهبي، ابنة المطربة السورية أصالة نصري، صورا من عقد قرانها.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا..

https://www.masrawy.com/arts/zoom/details/2022/3/22/2195561

نقل طارق الشيخ للمستشفى.. ويطلب من جمهوره الدعاء

تعرض المطرب الشعبي طارق الشيخ، لوعكة صحية نُقل على إثرها لأحد المستشفيات.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا..

https://www.masrawy.com/arts/zoom/details/2022/3/22/2195540

محمد رمضان يخضع لتجربة العلاج بالحجامة (فيديو)

خضع النجم محمد رمضان، لتجربة علاج الظهر بالحجامة، حسبما كشف في أحدث ظهور له.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا..

https://www.masrawy.com/arts/zoom/details/2022/3/22/2195505

"نيران وانفجارات".. ماذا قال رامز جلال عن برنامجه الجديد في رمضان 2022؟

كشفت قناة "mbc مصر"، قبل يومين، عن البوستر الأول لبرنامج الفنان رامز جلال في رمضان 2022، برعاية الهيئة العامة للترفيه في السعودية، دون الكشف عن اسمه أو أية تفاصيل تتعلق ببرنامج المقالب المنتظر.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا..

https://www.masrawy.com/arts/zoom/details/2022/3/22/2195467

بشرى تعلن انتهاء رحلتها مع مهرجان الجونة والاتجاه للإنتاج الفني

أعلنت الفنانة بشرى، انتهاء رحلتها مع مهرجان الجونة السينمائي، حيث كانت تشغل منصب رئيس عمليات المهرجان، مشيرة إلى أنها ستتجه لمجال الإنتاج الفني.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا..

https://www.masrawy.com/arts/cinema/details/2022/3/22/2195410

بعد خضوعها لجراحة.. عبير الطوخي تكشف لمصراوي تطورات حالتها الصحية

كشفت الفنانة عبير الطوخي، تطورات حالتها الصحية، بعد نقلها إلى المستشفى، وخضوعها للجراحة.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا..

https://www.masrawy.com/arts/zoom/details/2022/3/22/2195390

علاء مرسي لـ "الخليج 365": أنا من أعظم ممثلين هذه المهنة و5% فقط يحصلون على الملايين (فيديو)

قال الفنان علاء مرسي إنه يتلقى عروض للعمل في المسرح والسينما والتلفزيون خارج مصر بكثرة.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا..

https://www.masrawy.com/arts/cinema/details/2022/3/22/2195889