عيد ميلاد حفيدات هيفاء وهبي وأنغام بإطلالة أنيقة.. 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- الخليج 365:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

أنغام

نشرت الفنانة أنغام، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها من حفلها الغنائي الأخير بدار الأوبرا المصرية.

إسراء عبدالفتاح

نشرت الفنانة إسراء عبدالفتاح، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها أمام سيارة فارهة.

محمد الشرنوبي

نشر الفنان محمد الشرنوبي، عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، صورة "سيلفي" جديدة له من داخل سيارته.

حسين الجسمي

نشر الفنان الإماراتي حسين الجسمي، عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة له حازت على إعجاب جمهوره ومتابعيه.

نيللي مقدسي

نشرت الفنانة اللبنانية نيللي مقدسي، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها بإطلالة جريئة.

باسم ياخور

نشر الفنان السوري باسم باخور، عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة له ظهر فيها برفقة زوجته.

حفيدات هيفاء وهبي

نشرت زينب نصر فياض، ابنة الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لابنتيها "رهف ودانييلا".

ريهام أيمن

نشرت الفنانة ريهام أيمن، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها من داخل "سوبر ماركت".

محمود نصر

نشر الفنان السورية محمود نصر، عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة له من حفل توزيع جوائز "موريكس دور".

لطيفة

نشرت الفنانة التونسية لطيفة، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها ظهرت فيها بإطلالة أنيقة.