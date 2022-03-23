مسلسلات رمضان 2022.. علاء مرسي يكشف لـ "الخليج 365" أسرار شخصيته في مسلسل "ملف سري"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- وائل توفيق:

يشارك الفنان علاء مرسي في مسلسل "ملف سري" الذي سيعرض ضمن الموسم الدرامي الرمضاني القادم2022.

وقال علاء مرسي في بث مباشر لـ "مصرواي" : "أنا سعيد إني بشارك في المسلسل مع شركة إنتاج فنون مصر، ومبسوط إني هنزل تاني في شهر رمضان بعمل، شركة فنون مصر شركة كريم ومحمد أبناء الفنان محمود عبد العزيز وريمون مقار واخوانه، وهي شركة عزيزة عليا، لإني شفتها وهي بتطلع وهي شركة محترمة، وقدمت نجوم في الإخراج وفي التمثيل على مدار الأعوام، وكمان مسلسل بهذه الجودة والفكرة، وكمان بالتعاون مع الشركة المتحدة اللي واقفة في ضهر كل الأعمال".

وعن طبيعة الشخصية التي سيقدمها، قال "مرسي": "عم فتحي، بتاع دوكو، قاعد في حتة شعبية، عنده مشكلة إنه هو تربى غلط فطلع في الغلط، لكن عنده حنان لابن اخوه اللي هو محمد محمود عبد العزيز، وعنده شخصية جديدة شر وإجرسف وإنسانية بسيطة وبلطجة".

وأكد على سعادته مع الفنان هاني سلامة، مضيفًا " فهو ممثل محبوب، ومجتهد".

مسلسل "ملف سري" وبطولة هاني سلامة، ماجد المصري، عائشة بن أحمد، إدوارد، محمد محمود عبد العزيز، دنيا عبدالعزيز، نضال الشافعي، محسن محيي الدين، أحمد سعيد عبدالغني، إيهاب فهمي، مادلين طبر، كارولين عزمي، علاء مرسي، صبا الرافعي، وإيمان يوسف وغيرهم، من تأليف محمود حجاج، وإخراج حسن البلاسي.

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