علاء مرسي لـ"الخليج 365": أحلم بتقديم شخصية "هتلر" وأنتظر بدء تصوير فيلم "الجوكر" (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-وائل توفيق:

صرح الفنان علاء مرسي، أنه يحلم بتجسيد شخصية هتلر.

وقال علاء مرسي في بث مباشر لـ "الخليج 365" : أنه ينتظر بدء تصوير فيلم "الجوكر"، مضيفًا: "مستني علشان هقدم فيه كل التمثيل اللي بحلم بيه، والفيلم اتكتب، وبصدد ينتج، وبيتحضر بشكل كويس، وفيه موافقات من جهات خارج مصر مهمة خاصة بالجوكر".

وتابع: "كل الشخصيات اللي بحلم بيها عملتلها تيستات وبقت تريند، فعملتلي إيحاء بكتابة قصة وعندي سيناريوهات وخدت عليها موافقة من الرقابة على المصنفات الفنية".

وأكد أنه يجيد التحدث باللغة العربية للغاية، وتعلمها على يد الأستاذ سعد أردش.

وأشار علاء مرسي إلى أن الممثل الذي لا يمتلك آلات النطق السليمة، لا يستحق أن يكون مبدعا.