علاء مرسي لـ "الخليج 365": أنا من أعظم ممثلين هذه المهنة و5% فقط يحصلون على الملايين (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-وائل توفيق:

قال الفنان علاء مرسي إنه يتلقى عروض للعمل في المسرح والسينما والتلفزيون خارج مصر بكثرة.

وأوضح علاء مرسي في بث مباشر لـ "مصرواي" أنه يشارك في أعمال تلفزيونية درامية ومسرحية وسينمائية خارج مصر بوفرة، وأضاف: "لكن داخل مصر بشتغل خصوصا في السينما، وده طموحي كفنان".

وأشار "مرسي" إلى أنه كون شركة إنتاج بسيطة لينتج لنفسه كـ "استمتاع"، وليس كممثل.

وتابع: "أنا ابن شهر رمضان، أنا ابن التلفزيون المصري، أيام العز وقطاع الإنتاج بالتلفزيون المصري، كل شهر رمضان من كل عام كان فيه مسلسل، لكن دلوقتي مفيش قطاع إنتاج".

وأكد أنه لا يهاجم قطاع الإنتاج بالتلفزيون المصري، لأنه غيور على بلده وصناعة الفن، مضيفا: "أنا يصعب عليا أن يتقال على ممثل إنه مش لاقي شغل، لأن دي مهنة نقتات منها، لما نقعد سنة أو اتنين في البيت، هنصرف منين، خاصة إن مش كل الفنانين بتاخد ملايين، هما نسبة خمسة في المية اللي بتاخد الملايين من كل العاملين في كل قطاعات صناعة السينما".

وأضاف أنه لا يشكو البطالة، فهو سعيد في حياته العائلية، وحالته المادية ميسورة، لكنه لا يزال يبحث عن المشاركة في أعمال فنية كثيرة.

واستكمل: "أنا أصنف نفسي أني من أعظم ممثلين هذه المهنة، فأنا في كل عمل بتوهج، ومبقدمش دور شبه الثاني".