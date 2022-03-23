بالصور: إطلالة رحمة رياض في حفل الـ”موريكس دور” حديث مواقع التواصل

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 23 مارس 2022 01:13 صباحاً - منذ ساعتين

تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي عبر صفحاتهم الخاصة، صور الفنانة العراقية رحمة رياض.

وأطلت رحمة رياض على متابعيها بإطلالة حابسة للأنفاس كما وصفها الجمهور، متألقة بالأبيض حيث ارتدت فستاناً أبيض ذات قصة مميزة وطبقت ماكياجا ناعما أظهر تفاصيل وجهها.

الجدير ذكره أن هذه الصور كانت قد نشرتهم رحمة أخيراً عبر حسابها الخاص وعلّقت على حصولها على جائزة الموريكس دور عن أغنية “الكوكب” كأفضل أغنية خليجية، بالقول: “بگد ما راح تتعب بالآخر لازم تحصد نجاح.. ولله الحمد أنا ثمرة نجاحي حصدتها بفضل مثابرتي ومحبتكم ودعمكم.. سعيدة جداً بهذا التكريم.. شكرًا الموركس دور شكرًا لكل شخص صوت لأغنيتي الكوكب.. أحبكم”.

وعن جديدها قالت في حديث صحفي: “أستعد لطرح عدد من الأغنيات باللهجة المصرية، اخترتها بعناية شديدة لذلك أنا سعيدة بها للغاية، وتعاونت بالفعل مع الملحن عمرو الشاذلي والملحن محمد عبية في أغنيتين جديدتين، لا يمكنني الكشف عن تفاصيلهما حالياً، لكن ما يمكنني قوله إن إحداهما درامية والأخرى رومانسية”.