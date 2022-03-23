تصريح صادم من عمر كمال عن حمو بيكا.. هذا ما قاله

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 23 مارس 2022 01:13 صباحاً - منذ ساعتين

أكد الفنان عمر كمال أن علاقته مع مغني المهرجانات حمو بيكا مقطوعة حالياً، وقال خلال اتصال هاتفي مع برنامج “الحكاية” الذي يقدّمه الإعلامي عمرو أديب على شاشة “mbc مصر”: “أنا ماشي بمبدأ صباح الخير يا جاري إنت في حالك وأنا في حالي، خناقتي مع حمو بيكا نهائية كفاية بقى بهدلة”.

وأضاف: “حمو بيكا على طول بيقل مني وبيطلع يعمل حاجات عني مش لذيذة، والنبي بيقول إن المسلم مش بيلدغ مرتين من جحر.”

وعن تفاصيل وكواليس أوبريت “ست عظيمة” بمناسبة عيد الأم، قال عمر كمال: “حبيت أشارك في المناسبة دي وأعمل حاجة حلوة ومحترمة، والأغنية فكرة أخ كبير ومعايا شيماء أختي أصغر مني ومعايا محمد أسامة كان له تجربة قبل كدة وهي “الغزالة رايقة” اللي نجحت جداً”.

ولفت إلى أن الأغنية من كلمات وألحان عمرو قطب، وتوزيع عمرو خضري، ومن إنتاجه، موضحاً: “كل واحد فينا بيكلم عن أمنا والتجربة معاها، والحمد لله الأغنية تريند رقم واحد على يوتيوب وجايبة 2 مليون مشاهدة في أول يوم”.

وأفاد عمر كمال بأنه موجود حالياً في جزيرة مالطا لإحياء حفل غنائي هناك، كما سيقيم حفلاً غنائياً في السويد في 25 آذار (مارس) الجاري، وآخر في باريس في 26 من الشهر نفسه، قائلاً: “عبدالباسط حمودة باعتلي فويس إمبارح بيقولي خليك حلو واظبط الدنيا لما تيجي فقولتله عيني يا عم عبدالباسط”.

وكشف عمر كمال أنه سيطرح أغنية مع حلول شهر رمضان المبارك، قائلاً: “أنا عامل أشكال كتيرة، مش كله مهرجانات وشعبي”.