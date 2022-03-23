دراما رمضان 2022.. منى شلبي في قبضة “داعش”

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 23 مارس 2022 01:13 صباحاً - منذ ساعتين

امرأة تصحو لتجد نفسها في مكان غريب عنها، وتكتشف أن زوجها استدرجها إلى أحد مراكز عمليات داعش، فتجد نفسها مضطرة لمواجهة الحياة الجديدة، وذلك في الدراما الاجتماعية “بطلوع الروح” من بطولة منة شلبي وإلهام شاهين وأحمد السعدني ومحمد حاتم وأحمد حلاوة وأيمن عذاب وديامان بو عبود وعادل كرم وآخرين، تأليف محمد هشام عبية وإخراج كاملة أبو ذكري، ويُعرض على “شاهد VIP”.

تروي الأحداث حكاية روح، التي كانت تعيش حياة عادية، إلى أن يخدعها زوجها أكرم بالتنسيق مع أحدهم ويسافر بها إلى مركز لعمليات داعش. هناك تلتقي روح بنماذج مختلفة من الناس من بينهم أم جهاد زعيمة الجناح النسائي للتنظيم التي انعدمت الرحمة في قلبها، والدكتور نور الذي يعمل مع هيئة مستقلة ويحاول إنقاذ المصابين، وشخصيات كثيرة أخرى. فهل تتحول روح رغماً عنها إلى عضو في التنظيم الإرهابي المتطرف أم تتمكن من الهروب والعودة إلى ديارها سالمة؟

إلهام شاهين

ترى الهام شاهين بأن العمل يقدم رسالة هامة، وتتوقع له أن يحدث جدلاً واسعاً، وتضيف “منذ قرأت الدور، لم أتمكن من النوم بصورة طبيعية من شدة القلق. أطلّ بشخصية “أم جهاد”، وهي قائدة “لواء الخنساء أي أنها زعيمة داعش النسائية، امرأة تعتبر نفسها مقاتلة، وهي قوية الشخصية وعنيفة وتنفذ ما تقول”. وتستطرد شاهين: “على صعيد شخصي، أشمئز من هذه الشخصية، فلا شيء يجمع بين إلهام وأم جهاد ولكنه دور معقد يحمل في سياق العمل رسائل أخلاقية وفكرية هامة للمشاهد”. وتشرح أن “أم جهاد ستتعاطف بداية مع روح كونها مصرية، إذ تعتقد أنها آتية بإرادتها للتطوع في داعش، لكنها ستكشف عن وجهها الحقيقي ما أن تعلم أن روح استُدرجت إلى هذا المكان، وأنه لم يكن خيارها الشخصي”.

وتضيف: “لأول مرة أشعر بالقلق إلى هذا الحد عندما أقرأ عملاً، ولعلها أغرب شخصية ألعبها في حياتي بعد أكثر من 100 فيلم وأكثر من 50 مسلسلاً”. وتؤكد شاهين على أن “العمل فنياً، مصنوع على أعلى المستويات لجهة الكتابة والديكورات والممثلين، وستكون الفكرة مثيرة للجدل دون شك”.

أحمد السعدني

من جهته، يتحدث أحمد السعدني عن دور عمر، فيقول “هو إنسان من أصول بسيطة وكان متفوقاً في دراسته، فحصل بناء على ذلك على منحة دراسية في الجامعة الأميركية، وكان غريباً عن هذا المحيط، لكنه من الأساس شاب ملتزم، يُعجب بـروح لكنه إعجاب من طرف واحد فقط منذ أيام الجامعة”. ويضيف: “بعد ثورة 30 يونيو ومع طرد الاخوان، ينزح مع النازحين ليستقر به المطاف في الدولة الإسلامية، وهناك سيتعرف المشاهد إلى تفاصيل غريبة، أعتقد أنها ستكون جديدة عليه”. ويشير إلى أن “اللقاء بين روح وعمر سيكون لقاء طال انتظاره، وسيتبع ظهور عمر في حياتها مجدداً أحداث كثيرة ومهمة، في مسلسل مليء بالمواجهات بين عدة أطراف”، لافتاً إلى أن “شخصية تحمل مفاجآت كثيرة، يكتشفها المشاهد تباعاً في خلال الحلقات”.

محمد حاتم

يتوقف محمد حاتم عند شخصية أكرم التي يقدمها، ويقول “هو شخص مشتت، يحاول طوال الوقت تحقيق ذاته، ورغم أنه إنسان ناجح في عمله، لكنه غير راض عن نفسه وغير سعيد بما حققه، ويختار طريقاً يصعب الرجوع منها”. ويشير إلى أن “أكرم متزوج من روح، ويحبها ويحب ابنهما، وهم يعيشون معاً حياة طبيعية لكن يحصل ظرف ما يجعله يتخذ خيارات غريبة عنه، ونلمس لديه بعض الغموض ونكتشف سببه بعد الحلقة الأولى”. ويؤكد أن “ثمة مشاهد مواجهات مع روح، وهناك علاقة مباشرة أكثر مع عمر داخل المعسكر”. ويختم حاتم بالقول: “الفكرة جريئة ومثيرة للاهتمام، والموضوع فيه الكثير من المعلومات غير المنشورة على الانترنت ولم يأت على ذكرها أحد”.

يذكر أن مسلسل “بطلوع الروح” من بطولة منة شلبي، إلهام شاهين، أحمد السعدني، محمد حاتم، عادل كرم، ديامان أبو عبود، وهو من تأليف محمد هشام عبية، وإخراج كاملة أبو ذكري.