هذه الطفلة أصبحت ممثلة مصرية متزوّجة الآن من نجم كبير.. إشتهرت بدورها مع الزعيم.. وإعتزلت التمثيل مبكرًا في عز شبابها.. ركز جيدًا لتعرفها!

كتب امير فتحي في الأربعاء 23 مارس 2022 12:54 صباحاً - تداول عدد من روّاد السوشيال ميديا صورة لطفلة ومكتوب عليها أنها ممثلة مشهورة وزوجة فنان شهير، وعلى الفور تفاعل العديد من الجمهور معها وأثارت حالة من الجدل في التعليقات منقسمين على من هي تلك الفنانة.

إنها الفنانة الشابة “ريهام أيمن” التي نشرت صورًا لها من طفولتها مع والدتها بمناسبة عيد الأم، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، وأرفقت هذا المنشور برسالة مؤثرة تعايد من خلالها والدتها وجدتها.

ونالت الصورة عددًا كبيرًا من التعليقات، وتفاعل المتابعون وروّاد مواقع التواصل الإجتماعي الذين أشادوا بجمال ورقة ملامح الفنانة منذ طفولتها وحتى الآن، وعلّق أحدهم قائلًا :”جميلة ماشاء الله ما توقعت تكون هي”.

ريهام أيمن، هي ممثلة مصرية ولدت في 19 نوفمبر 1988م بالقاهرة، التحقت بكلية الإعلام بأكاديمية “أخبار اليوم” وهي من الجامعات الخاصة، ولم تدرس التمثيل نهائيًا، بدأت مشوارها الفني وهي طفلة تبلغ من العمر 9 سنوات من خلال الإعلانات حيث ظهرت في العديد من الإعلانات التجارية.

الفنانة المصرية ريهام أيمـن، تتميز بالهدوء الشديد، وتحرص دائمًا على الابتعاد عن الساحة الفنية ولا تقحم نفسها في أي مشاكل لا تخصّها، بدأت مشوارها وهي طفلة بالإعلانات ثم ظهرت على الشاشة بجانب الراحل محمود عبد العزيز. رغم بدايتها في مجال التمثيل وهي بنت تبلغ من العمر 16 سنة إلا أن شهرتها كانت من خلال مسلسل “حكايات بنات”.

يُشار أن الفنانة ريهام أيمن انضمت لفرقة “فيروس” الغنائية حيث كانت تتمنّى أن تصبح مطربة، وتحدّثت ريهام أيمن عن هذا الأمر بقولها: “دخلت عالم الفن لأصبح مطربة لكن التمثيل خطفني من الغناء”.

تزوجت الفنانة ريهام أيمـن، من الفنان شريف رمزي في 15 مايو 2015، حيث التقيا أثناء مشاركتهما في بطولة “مسلسل العراف” مع الزعيم عادل إمام وتزوجا بعد قصّة حب وأنجبت منه ولد يدعى “رمزي” وبنت تدعى “ليليا”.

إعتزال ريهام أيمن الفن

وقالت الفنانة ريهام أيمـن أن زوجها الفنان والمنتج شريف رمزي لم يجبرها على الاعتزال أو الابتعاد عن الفن، لكنه طالبها بالاهتمام ببيتهما وابنهما.

وأشارت ريهام أيمن في حوارها مع مجلة لها، أنها اعتذرت على الكثير من الأعمال الفنية بعد زواجها لتتفرغ لبيتها وزوجها، ثم الحمل والإنجاب، مشيرة أن ابنها يحتاج إلى رعاية كاملة، مؤكدة أنها لن تغضب إذا طلب منها زوجها اعتزال الفن بشكل نهائي.

وأكدت ريهام أيمن أنها تختار أدوارها بعناية شديدة، وهو ما يجعلها مقلة في الظهور الفني، وهذا ما ستواظب عليه بعد أن أصبحت، وهو ما يتيح لها الفرصة بعدم الابتعاد عن بيتها وزوجها.

كما أكدت ريهام أيمن، خلال حضورها حفل إفتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 42، بصحبة زوجها الفنان شريف رمزي، عبر قناة “دي إم سي”: “متوقفة عن التمثيل بسبب ولادي مش شريف”.

وأضافت: “نفسنا أنا وشريف نعمل حاجة مع بعض، بس مستنية العيال تكبر شوية، وأرجع أشتغل تمثيل تاني”.

نورت