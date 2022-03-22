لأول مرة صورة مُسربة لـ “ريتا” شقيقة كارمن بصيبص بطلة عروس بيروت… إيهما الأجمل؟! – (أحكم بنفسك)

كتب امير فتحي في الثلاثاء 22 مارس 2022 11:57 مساءً - دائمًا ما يتم تسليط الضوء على حياة المشاهير في العالم العربي لمعرفة كل شيء عن حياتهم، وخاصة على المستوى العائلي، حيث يبحث روّاد ” السوشيال ميديا ” عن الجوانب الخفية لحياة الفنانين وأهمها أفراد عائلتهـم البعيدون عن الأضواء، ومن بين هؤلاء الفنانة اللبنانية “كارمن بصيبص” التي ظهرت خلال صورة نادرة مع شقيقتها الكبرى التي لا يعرفها الجمهور.

حيث تداول مستخدمو مواقع التواصل الإجتماعي، صورة نادرة من زفاف الفنانة اللبنانية عام 2016م شهدت ظهور شقيقتها الكبرى “ريتا”، التي بدت تُشبهها كثيرًا بحسب تعليقات الجمهور. وذلك تزامنًا مع تصدرها «الترند» بعد عرض الجزء الثالث من مسلسلها الشهير عروس بيروت.

صورة من زفاف كارمن بصيبص تشهد الظهور الأول والوحيد لشقيتها “ريتا”

وظهرت بصيبص بفستان الزفاف بجانب شقيقتها “ريتا”، حيث ظهر التشابه الكبير بينهما لحد ملفت، وبدأت التعليقات تنهال على الصورة، ومنها يخلق من الشبه أربعين ، وتعليق أخر هي هي كإنها توأمها بالتأكيد.

من هي كارمن بصيبص؟

كارمن بصيبص هي فنانة وممثلة ومخرجة تلفزيونية تحمل الجنسية اللبنانية وتبلغ من العمر 28 عامًا حيث ولدت في يوم 9 من شهر أكتوبر لعام 1993م.

بدأت مشوارها الفني منذ عام 2011م وقد شاركت في العديد من الأفلام والمسلسلات الدرامية ومن أشهرهم: “مسلسل ليالي أوجيني، مسلسل عروس بيروت، مسلسل الزئبق”، ونظرًا لنجاحها الكبير حصلت في العام الجاري وهو 2022م في مهرجان السعودية Joy Awards على جائزة أفضل ممثلة سينمائية وذلك عن فيلمها الأخير العازف.

نجاح كارمن بصيبص في عروس بيروت:

لفتت كارمن بصيبص أو ثريا الأنظار لها خلال مسلسل عروس بيروت بسبب دورها الرومانسي، وكذلك ملابسها الكلاسيكية الأنيقة التي ظهرت بها من مختلف العلامات التجارية.

كان من اللافت عدم اختيار شخصية ثريا لملابس من دور أزياء فخمة، واستعانت طيلة أحداث المسلسل بفساتين وقطع من متاجر Fast Fashion، هذا يسهل كثيراً فرصة تنسيق واختيار الملابس على طريقتها.

مسلسل “عروس بيروت” حقق نسبة نجاح كبيرة خلال عرضه، وهو من كتابة نادين جابر وبلال شحادات، وبطولة ظافر العابدين، وكل من تقلا شمعون، كارمن بصيبص، محمد الأحمد، ضحى الدبس، جو طراد، فارس ياغي، جاد أبو علي، مرام علي، ماري تيريز معلوف، رانيا سلوان، نور علي، علاء الدين، أيمن عبد السلام، فايق عرقسوسي، لينا حوارنة، مي صايغ، ليا مباردي، علاء الزغبي، سامي أبو حمدان، جنيفر عازار، وبمشاركة النجم فادي إبراهيم.

ولم يأت هذا النجاح الباهر لهذا المسلسل اللبناني الناجح الذي تمكن من جذب المشاهد العربي أمام الشاشات لمتابعة أحداثه من فراغ بل إن قصته المثيرة وأداء أبطاله المميز هو ما جعله في هذا المستوى الجيد، وكان ظافر العابدين بطل المسلسل قد أعلن عن استعداده لتقديم جزء جديد من عروس بيروت.

أما عن قصة مسلسل عروس بيروت، فتدور حول شاب اسمه فارس يقع في حب شابة حسناء تُدعى ثريا، ولكن والدته المتسلطة ترفض هذه العلاقة وتحاربها ما يتسبب في الكثير من المصاعب لفارس الذي يواصل حبه لثريا مهما كان الثمن.

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