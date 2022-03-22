شكرا لقرائتكم خبر عن تكريم الفنان السورى أسعد فضة بـ أيام الشارقة المسرحية .. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كرمت إدارة أيام الشارقة المسرحية متمثلة في الفنان أحمد أبورحيمة الفنان السوري الكبير أسعد فضة الذي قدم لقاءً مفتوحا مع الطلاب الأوائل في كليات ومعاهد المسرح في كل الدول العربية ، وحضر اللقاء أيضا الكاتب والناقد مجدي محفوظ .

كان الفنان السوري الكبير أسعد فضة قد تحدث عن تجاربه الفنية والمسرحية بالأخص ليعطي الطلاب نصائحه وخبراته ليستفيدوا منها ، كما أنه ترك لهم الحوار ليسألوه ويناقشوه فيما يأتي بخاطرهم .

كما تحدث فضة أيضا عن تجربته كفنان وكإداري تولي عدة مناصب في سوريا ، كما تحدث عن المسرح السوري في الستينيات وما بعد تلك المرحلة، ونصح الفنانين الصاعدين بألا يتخلوا عن المسرح مهما حققوا النجومية في التليفزيون والسينما .

أيام الشارقة المسرحية تظاهرة مسرحية ثقافية تقام سنوياً برعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وتشارك فيها فرق مسرحية من إمارات الدولة وتشرف عليها لجنة عليا تتفرع عنها لجان متخصصة منها لجنة تحكيم المسابقة المسرحية تضم في عضويتها كفاءات مسرحية عربية ومحلية وتستضيف الأيام مسرحيين مفكرين ومؤلفين إضافة لكبار الممثلين (رواد، نجوم) من مختلف البلدان العربية والأجنبية لمواكبة العروض المسرحية والمشاركة في الندوات التطبيقية والندوات الفكرية المصاحبة واللقاءات والحوارات المفتوحة. وذلك لتوفير بيئة تفاعلية تحقق الفائدة للمسرحيين الإماراتيين.