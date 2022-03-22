شكرا لقرائتكم خبر عن طارق الشيخ لـ ”الخليج 365” : حالتى مستقرة وخرجت من غرفة الرعاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد النجم طارق الشيخ أن حالته الصحية حاليا مستقرة بعد تعرضه صباح اليوم لأزمة صحية وضيق في التنفس نقل على إثرها لأحد المستشفيات، مشيرا إلى أنه خرج من غرفة الرعاية منذ ساعات قليلة.

وأضاف في أول تصريح له لـ ”الخليج 365” بعد أزمته الصحية أنه يشكر من قام بالسؤال والاطمئنان عليه من أصدقائه داخل الوسط الفني وخارجه، كما وجه الشكر لكل جمهوره ونقابة المهن الموسيقية التي تابعت حالته لحظة بلحظة، متمنيا من الجميع الدعاء له بالشفاء.

وأكد المطرب طارق الشيخ فى تصريحات سابقة، أنه كان من المقرر طرح ألبومه الجديد خلال شهر ديسمبر الماضي، ولكن بعض الأمور المتعلقة بشركة الإنتاج تسببت فى تأجيله، قائلا:" عمرى ما اتصلت بشركة إنتاج وسألتها على ميعاد طرحه وأتمنى خروجه إلى النور خلال الأيام المقبلة، ويحمل عدد من المفاجآت".

كان المطرب طارق الشيخ قد طرح كليب "وردة البيت" على موقع يوتيوب من كلمات وألحان عزيز الشافعى، فى أول تعاون بينهما، وتوزيع كريم عبد الوهاب وإخراج محمد القاضى.

وبعد عدة تأجيلات قررت الشركة المنتجة لـ ألبوم نجم الغناء الشعبى طارق الشيخ طرحه خلال احتفالات الكريسماس والذى انتهى من تسجيل كل أغانيه منذ عام تقريبا، وتعاون فيه مع عدد من الشعراء والملحنين والموزعين الموسيقيين.