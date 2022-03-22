شكرا لقرائتكم خبر عن خالد كمال وهدى المفتى وسلمى أبو ضيف ضيوف شرف مسلسل "SUITS بالعربى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت شركة تى فيجن برومو مسلسل "SUITS بالعربى" المقرر عرضه في شهر رمضان المقبل حصرياً على قناة CBC ومنصة Watch It الرقمية، البرومو الرسمي للعمل، وذلك بعد طرح برومو خاص لكل بطل من الأبطال الستة للعمل، للكشف عن طبيعة شخصياتهم خلال الأحداث.

وكشف البرومو الرسمي للمسلسل عن ظهور عدد من الفنانين كضيوف شرف بجانب أبطال العمل الستة، وتضم القائمة هدى المفتى، خالد كمال، أسماء جلال، سلمى أبو ضيف، ملك بدوى، بالإضافة إلى عدد آخر من الفنانين لم يظهروا في البرومو منهم سارة عبد الرحمن، ليلى حسين وآخرين يجرى انضمامهم للعمل.

مسلس"suits بالعربى" هو النسخة العربية من المسلسل الأمريكى الشهير "suits" الذى تم عرض أول مواسمه عام 2011، والعمل سيناريو وحوار محمد حفظي وياسر عبد المجيد وإخراج عصام عبد الحميد، وإنتاج طارق الجناينى، وبطولة آسر ياسين، أحمد داود، ريم مصطفى، صبا مبارك، تارا عماد، محمد شاهين، أسماء جلال، مصطفى درويش، لبنى ونس وعدد آخر من الفنانين.

ودارت أحداث النسخة الأمريكية من suits، حول "مايك روس"، الشاب الذكى الطموح الذى لم يكمل دراسته الجامعية، إلا أن المصادفة تشاء أن ينجح فى كسب ثقة المحامى الشهير "هارفى سبيكتر"، فيقوم الأخير بتعيينه مساعدًا له فى الشركة الكبيرة التى يعمل بها، رغم المخاطر الشديدة التى قد يتعرض لها الاثنان لو انكشف أمر مايك واتضح أنه ليس خريج جامعة هارفارد.



ملك بدوى



هدى المفتى



سلمى ابو ضيف



اسماء جلال