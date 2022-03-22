شكرا لقرائتكم خبر عن سميرة سعيد تطرح "إنتى الأولى" ضمن مبادرة واحدة جديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت النجمة سميرة سعيد أحدث أغانيها بعنوان "إنتي الأولى" وهى الأغنية الرسمية للموسم الثانى لمبادرة "واحدة جديدة"، من كلمات محمد القياتي وألحان محمد حمزة وتوزيع أحمد عبد السلام.

وتتضمن المبادرة اختيار نماذج من السيدات من صاحبات القصص الملهمة، لتكريم السيدات الفائزات في احتفالية كبرى تضم العديد من الشخصيات العامة والمشاهير، وعرض القصص المقدمة منهن، وتقديم جوائز رمزية لهن، وذلك لتشجيع السيدات على مشاركة قصص نجاحهن، كما ستتضمن المبادرة هذا العام تشيجع السيدات اللآتي لهن أفكار لمشاريع جديدة وعرضها تحت اسم "حلم جديد".

وكانت الديفا سميرة سعيد طرحت أغنيتها الجديدة "ما استريحتش"، وهي سادس أغنيات ألبومها إنسان آلى من كلمات محمد القاياتي، ومن ألحان محمد حمزة وتوزيع محمد مصطفى.

وذلك بعد أن طرحت "الوقت الحلو" وهى خامس أغنيات ألبومها الجديد "إنسان آلي"، الذى قررت أن تطرح أغنياته على فترات متقاربة، وهى من كلمات محمد القاياتي ومن ألحان محمد حمزة وتوزيع هاني يعقوب، وميكس وماستر أمير محروس، وأخرجها نضال هانى، ومن إنتاج سميرة سعيد، وتقول كلمات أغنية "الوقت الحلو".