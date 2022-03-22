شكرا لقرائتكم خبر عن هكذا يظهر أبطال "راجعين يا هوى" فى مشاهد المسلسل × 10 صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل النجم خالد النبوى وأبطال مسلسله الجديد "راجعين يا هوى" تصوير مشاهد العمل بشكل يومى للانتهاء من أكبر عدد من الحلقات قبل حلول شهر رمضان الكريم، حيث يعرض فيه العمل على قناتى cbc و dmc ومنصة watch it الرقمية، ومن المقرر أن يستمر التصوير طوال شهر رمضان لاسيما وأن هناك جزء كبير من الأحداث لم يتم الانتهاء منه.

مسلسل "راجعين يا هوى" قصة الكاتب الراحل أسامة أنورعكاشة، ومعالجة وسيناريو وحوار محمد سليمان عبد المالك، وإخراج محمد سلامة، وبطولة خالد النبوي، نور، هنا شيحة، أنوشكا، وفاء عامر، أحمد بدير، إسلام إبراهيم، طارق عبد العزيز، سلمى أبو ضيف، مصطفى درويش، اسلام جمال، شريف حافظ، اية سماحة، سلوى محمد على، تميم عبده، عمرو مهدى، نور النبوى، جلا هشام

تدور أحداث المسلسل حول بليغ أبو الهنا الذي يعود إلى مصر لاستعادة حقه في الميراث بعدما خسر تجارته في أوروبا، ولكنه يجد نفسه أمام مهمة أخرى، وهي لم شمل العائلة من جديد، وتجسد نور دور الطبيبة النفسية ماجي التي ترفض الارتباط ولا تثق بالرجال بسبب تجربة عاطفية قديمة مؤلمة، ولكنها تدخل في علاقة حب جديدة مع بليغ.

وقال المؤلف والسيناريست محمد سليمان عبد الملك، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "كلمة أخيرة"، الذى تقدمه الإعلامية لميس الحديدى، عبر قناة "ON" إن مسلسل "راجعين يا هوى"، هو تطوير لنص عمل أسامة أنور عكاشة، وتابع:"وهذا عمل يمثل لى تحدى كبير ومسئولية ضخمة لأن العمل من عميد الدراما العربية"، موضحاًَ أن معالجة سيناريو لكاتب كبير يحتاج إلى مجهود وتركيز كبير خاصة فيما يتعلق بالخطوط الدرامية ولغة الحوار والنمط البصرى .

ولفت "عبد الملك"، أن مسلسل "راجعين يا هوى"، يتضمن كافة أنواع الدراما وهو أشبه بالرواية ، وهو ليس اجتماعيا فقط بل يحمل أنواع دراما أخرى حتى لو كان يغلب عليه طابع" الاجتماعى الرومانسى"، وتابع:" نراهن على أن فريق العمل سيقدم شكلا جديدا في مختلف القطاعات يعيد الدراما القديمة التي كانت يلتف حولها الأسرة المصرية ..مدة الحلقة من 30 إلى 35 دقيقة".



خالد النبوى فى مشهد من راجعين يا هوى



خالد النبوى من تصوير راجعين يا هوى



خالد النبوى وشريف حافظ



خالد النبوى ونور



انوشكا واحمد بدير



انوشكا



هنا شيحة



وفاء عامر



الفنان شريف حافظ