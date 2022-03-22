شكرا لقرائتكم خبر عن صفحة أكاديمية الفنون تبدأ العد التنازلى لانطلاق حفل الأوسكار الـ94.. اعرف امتى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الصفحة الرسمية لأكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة عبر موقع تويتر GIF لتعلن العد التنازلى لانطلاق الحفل الـ94 لحفل جوائز الأوسكار، والتي ستنطلق بعد 5 أيام، وظهر في الفيديو القصير شعار الأوسكار.

وحسب موقع الديلي ميل سيتم توزيع هدايا من منتجات التجميل إلى علاجات التجميل والعطلات الفاخرة لجميع الحاضرين لحفل توزيع الأوسكار المقبل، بالإضافة إلى مجموعة رائعة من الأشياء الجيدة.

وتم تزويد الأكاديمية من قبل شركة Distinctive Assets للتسويق التي تتخذ من لوس أنجلوس مقراً لها بالحقائب، وتبلغ الهديا أكثر من 100000 دولار وتتضمن جوائز زيت الزيتون المنقوع بالذهب وكرات الاستحمام الكريستالية، ومن ضمن الجوائز إقامة لمدة ليلتين في قلعة من عشر غرف نوم.

كما تشمل الهدايا شفط دهون الذراعين لتحقيق مظهر أكثر رشاقة ونضارة للذراعين عن طريق عملية تجميل، وعلاجات التجميل تقشير الجلد بالليزر والبوتكس والحشو والعلاجات غير الجراحية مثل معالجة خطوط الوجه والتجاعيد بأسعار تراوح بين 300 إلى 600 دولار لكل جلسة علاج.