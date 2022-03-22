شكرا لقرائتكم خبر عن نادية مصطفى عن أغانى الراب: غير مفهومة.. ومطربوها تحت تأثير المغيبات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علقت المطربة نادية مصطفى على ظهور مطرب الراب ويجز مؤخرا فى السعودية بملابس أثارت جدلا، ووصفها البعض بالغريبة، قائلة خلال المؤتمر الصحفى الذى يقام بخصوص مسابقة المزيكاتى إن ظهوره كان دعاية لشركة ما.

وأضافت أن أغانى الراب غير مفهومة وغير منسقة مع بعضها، وأن مطربيها تحت تأثير المغيبات.

قال الشاعر جمال بخيت إنه سعيد بدعوته إلى مسابقة المزيكاتى لاكتشاف المواهب الفنية تحت إشراف نقابة المهن الموسيقية التى تعد البوابة الشرعية للغناء فى مصر، كما أننى سعيد بأن نصف المشاركين فى المسابقة من أصحاب الهمم، وأتمنى لهم النجاح والتوفيق والاستماع إلى صوت مصر الحقيقي، و"المزيكاتي" بداية مبشرة للغناء فى مصر.

وأضاف خلال حضوره المؤتمر الصحفى الذى يقام بخصوص مسابقة المزيكاتى أنه يشكر القائمين على برنامج الدوم إنتاج الشركة المتحدة، خاصة أن به عددا من أنواع الفنون من غناء وغيره، وأتمنى الاستمرار فى تلك النوعية ووجود مسابقات أخرى.

وقال الشاعر فوزى إبراهيم إنه لا بد من تكاتف جمعية نقابة المؤلفين والملحنين ونقابة المهن الموسيقية، وتقديم الجديد فى عالم الغناء.

وتقام مسابقة المزيكاتى لاكتشاف المواهب نصفهم من ذوى الهمم والنصف من الأشخاص الطبيعيين، وفى نهاية المسابقة سوف يتم إنتاج أوبريت للفائزين، من خلال دمج أصحاب الهمم مع الأشخاص الطبيعيين فى عمل واحد فى حب مصر، تحت إشراف نقابة المهن الموسيقية.

وتقام مسابقة اكتشاف المواهب على 4 خطوات، الخطوة الأولى من خلال تقديم فيديو مصور للمتسابق، ويعرض من خلال الموقع الإلكترونى للشركة.

الخطوة الثانية يتم تسجيل عمل المتسابق فى استوديو خاص، وبعد التسجيل يعرض العمل على لجنة المسابقة، وخلال الخطوة الثالثة من المسابقة يتم تشكيل 3 فرق، وكل فرقة تضم 5 مطربين، وبعد تشكيل الفرق تقام منافسة بينهم ويكون الجمهور فيها هو الحكم.

وخلال المرحلة الرابعة والأخيرة من المسابقة، وبعد تصفية الأصوات المشاركة إلى 10 فقط من المتسابقين تقام المسابقة على خشبة المسرح، من خلال العروض المباشرة، ويتم التقييم كالآتى:

10 نقاط من لجنة التحكيم، و3 نقاط من خلال الرسائل، إضافة إلى 5 من الحضور بالمسرح، كما تحسب نقطة واحدة مقابل كل 100 إعجاب ونقطة واحدة لكل 100 مشاهدة، عبر صفحة المسابقة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ومن خلال تطبيقات الشركة المنتجة.

أما لجنة التحكيم فتقوم بالتصويت فى المرحلة النهائية، لـ 3 متسابقين فقط، وهم أصحاب المراكز الثلاث الأولى، وبعد ضم نقاط الجمهور يصل عدد الفائزين إلى خمسة.



مسابقه المزيكاتي لاكتشاف المواهب الفنية (1)



مسابقه المزيكاتي لاكتشاف المواهب الفنية (2)



مسابقه المزيكاتي لاكتشاف المواهب الفنية (3)



مسابقه المزيكاتي لاكتشاف المواهب الفنية (4)



مسابقه المزيكاتي لاكتشاف المواهب الفنية (5)



مسابقه المزيكاتي لاكتشاف المواهب الفنية (6)



مسابقه المزيكاتي لاكتشاف المواهب الفنية (7)



مسابقه المزيكاتي لاكتشاف المواهب الفنية (8)



مسابقه المزيكاتي لاكتشاف المواهب الفنية (9)



مسابقه المزيكاتي لاكتشاف المواهب الفنية (10)



مسابقه المزيكاتي لاكتشاف المواهب الفنية (11)



مسابقه المزيكاتي لاكتشاف المواهب الفنية (12)



مسابقه المزيكاتي لاكتشاف المواهب الفنية (13)



مسابقه المزيكاتي لاكتشاف المواهب الفنية (14)



مسابقه المزيكاتي لاكتشاف المواهب الفنية (15)



مسابقه المزيكاتي لاكتشاف المواهب الفنية (16)



مسابقه المزيكاتي لاكتشاف المواهب الفنية (17)



مسابقه المزيكاتي لاكتشاف المواهب الفنية (18)



مسابقه المزيكاتي لاكتشاف المواهب الفنية (19)



مسابقه المزيكاتي لاكتشاف المواهب الفنية (20)



مسابقه المزيكاتي لاكتشاف المواهب الفنية (21)



مسابقه المزيكاتي لاكتشاف المواهب الفنية (22)



مسابقه المزيكاتي لاكتشاف المواهب الفنية (23)



مسابقه المزيكاتي لاكتشاف المواهب الفنية (24)



مسابقه المزيكاتي لاكتشاف المواهب الفنية (25)



مسابقه المزيكاتي لاكتشاف المواهب الفنية (26)



مسابقه المزيكاتي لاكتشاف المواهب الفنية (27)



مسابقه المزيكاتي لاكتشاف المواهب الفنية (28)