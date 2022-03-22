شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجأة ابنتى شيرين عبد الوهاب لوالدتهما فى عيد الأم.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصت هنا ومريم ابنتا النجمة شيرين عبد الوهاب، على الاحتفال مع والدتهما، بعيد الأم في جو عائلي، حيث جهزت هنا ومريم ديكور خاص داخل المنزل، وأحضرن تورتة لشيرين لتفاجأ بالاحتفال الخاص بها وهو ما أدخل السعادة علي شيرين عندما شاهدت الاحتفالية داخل المنزل، ونشرت فيديو من الاحتفالية على حسابها بموقع تويتر.

وحرصت شيرين عبد الوهاب، أمس على على توجيه الشكر لوالدتها على كل ما قدمته لها في حياتها وذلك في عيد الأم، ونشرت شيرين فيديو به العديد من اللقطات التي جمعتها بوالدتها ومنها ما قالته شيرين عن أنها السبب في عشقها للفن والغناء وحب وردة تحديدًا".

كما وضعت شيرين في الفيديو لقطة أخرى لوالدتها وهي تقول شيرين طول عمرها رافعة راسي ومشرفاني إضافة إلى وضع العديد من الصور التي تجمعها بوالدتها وذلك مع اضافة أغنيتها الشهيرة ياللي ملامحك نفسي ملامحي مع الكثير من الصور التي تجمعها بوالدتها".

وتصدرت النجمة شيرين عبد الوهاب التريند خلال الأيام الماضية، بعد ظهورها من جديد في إحياء أحد الأفراح، بعد غياب استمر لأكثر من 6 سنوات بعيدة عن المشاركة في المناسبات الخاصة، وسرعان ما حظى ظهورها المميز على تفاعل كبير من قبل جمهورها ومتابعيها عبر منصات السوشيال ميديا المختلفة.

ونشرت شيرين عبد الوهاب مقطع فيديو من مشاركتها في حفل الزفاف عبر حسابها على تويتر، وكتبت: "مبروك لينا وأحمد، بارك الله لكما، ربنا يسعدكم، شكرا يا لينا على حبك لأحمد اللي خلاكي تجهزي ليه المفاجأة دي، مبروك صديقي وأخويا الصغير أحمد ربنا يديم عليك السعادة، شكرًا يا أحمد على متابعتك ليا من سنين، مبسوطة إنى كنت معاكم، فرحت بيكوا وفرحت ليكوا من كتر الحب الصادق اللي شوفتوا منكم".

شيرين عبد الوهاب تعيش حالياً حالة من النشاط الفنى بعد فترة من الركود، حيث أحيت مؤخراً حفلا غنائيا بالكويت، وتستعد شيرين للعديد من المفاجآت الفنية سوف تعلن عنها خلال الأسابيع المقبلة.