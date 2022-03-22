غياب هانى شاكر عن حضور مسابقة المزيكاتى لانشغاله بأعمال نقابة الموسيقيين

القاهرة - سامية سيد - غاب الفنان هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية، وعدد من أعضاء النقابة عن حضور مسابقة المزيكاتى لاكتشاف المواهب الفنية بسبب انشغاله بأعمال تخص مصالح النقابة.

وأعربت المطربة نادية مصطفى عن سعادتها بفعاليات مسابقة المزيكاتي لاكتشاف المواهب الفنية تحت إشراف نقابة المهن الموسيقية، بعد تدهور الحالة الغنائية للأغنية المصرية، وفي ظل بناء مصر الجديدة لا بد من التكاتف لأن الفن أحد أعمدة أى دولة ويحرك المجتمع ويقدمه.

وتقام مسابقة المزيكاتى لاكتشاف المواهب نصفهم من ذوي الهمم والنصف من الأشخاص الطبيعيين، وفي نهاية المسابقة سوف يتم إنتاج أوبريت للفائزين، من خلال دمج أصحاب الهمم مع الأشخاص الطبيعيين في عمل واحد في حب مصر، تحت إشراف نقابة المهن الموسيقية.

وتقام مسابقة اكتشاف المواهب على 4 خطوات، الخطوة الأولى من خلال تقديم فيديو مصور للمتسابق، ويعرض من خلال الموقع الإلكتروني للشركة.

الخطوة الثانية يتم تسجيل عمل المتسابق في استوديو خاص، وبعد التسجيل يعرض العمل على لجنة المسابقة، وخلال الخطوة الثالثة من المسابقة يتم تشكيل 3 فرق، وكل فرقة تضم 5 مطربين، وبعد تشكيل الفرق تقام منافسة بينهم ويكون الجمهور فيها هو الحكم.

وخلال المرحلة الرابعة والأخيرة من المسابقة، وبعد تصفية الأصوات المشاركة إلى 10 فقط من المتسابقين تقام المسابقة على خشبة المسرح، من خلال العروض المباشرة، ويتم التقييم كالآتى:

10 نقاط من لجنة التحكيم، و3 نقاط من خلال الرسائل، إضافة إلى 5 من الحضور بالمسرح، كما تحسب نقطة واحدة مقابل كل 100 إعجاب ونقطة واحدة لكل 100 مشاهدة، عبر صفحة المسابقة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ومن خلال تطبيقات الشركة المنتجة.

أما لجنة التحكيم فتقوم بالتصويت في المرحلة النهائية، لـ 3 متسابقين فقط، وهم أصحاب المراكز الثلاث الأولى، وبعد ضم نقاط الجمهور يصل عدد الفائزين إلى خمسة.