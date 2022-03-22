شكرا لقرائتكم خبر عن كايلي جينر وترافيس سكوت يغيران اسم مولودهما الجديد بعد ولادته بعدة أسابيع.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت عدة تقارير أجنبية عن أن عارضة الأزياء ونجمة تليفزيون الواقع كايلي جينر، وصديقها المطرب العالمي ترافيس سكوت، قررا تغيير اسم مولودهما الذى استقبلاه بداية شهر فبراير الماضي، بعد أن كانا أطلقا عليه اسم "وولف ويبستر"، لتؤكد جينر منذ أيام أنه لم يعد كذلك بدون الإشارة الى الاسم الجديد الذي سيحمله الطفل الثاني لهمها بعد ابنتهما ستورمى.





وسبق ونشرت جينر صورة باللونين الأبيض والأسود تظهر يدها وهي تمسك بيد مولودها، حيث ذكرت أنه ولد في الثاني من فبراير الجاري، بعد يوم من احتفالها بعيد الميلاد الرابع لطفلتها الأولى ستورمى.

وفى شهر سبتمبر الماضي، أعلنت كايلى جينر عبر إنستجرام أنها حامل بطفلها الثاني، بعدما أنجبت ابنة من صديقها مطرب الراب الأمريكى ترافيس سكوت، والذى كان يؤدى فى مهرجان أستروورلد الموسيقى فى هيوستن فى 5 نوفمبر الماضى، عندما تسبب تدافع المعجبين فى مقتل 10 أشخاص، وفى الشهر الماضى، نشرت كايلى جينر صور تظهر بطنها المنتفخة، لتؤكد حملها فى طفلها الثانى.