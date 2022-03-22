شكرا لقرائتكم خبر عن نادية الجندى تستعيد ذكريات عمرها 24 عامًا بكواليس فيلم "48 ساعة فى إسرائيل" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعادت النجمة الكبيرة نادية الجندى، بعض من ذكريات كواليس تصوير فيلمها الشهير "48 ساعة في إسرائيل"، حيث اعتادت نادية الجندى على استعادة ذكريات وكواليس أعمالها الفنية، ومشاركتها مع متابعيها عبر حساباتها المختلفة على مواقع التواصل الاجتماعى، وتظهر نادية الجندى في الصورة التي نشرتها، مع أبطال فيلم "48 ساعة في إسرائيل"، حيث تتوسط هي الصورة، ومعها كل من المنتج محمد مختار، والفنانين الراحلين فاروق الفيشاوى والسيد راضى، والفنان محمد رياض.

الفيلم تم طرحه في السينمات عام 1998، وحقق نجاحا جماهيرىا كبيرا، وشارك في البطولة مجموعة كبيرة من الفنانين، وتولى إخراجه نادر جلال.



نادية الجندى وفريق فيلم 48 ساعة فى إسرائيل

الظهور الأخير للنجمة نادية الجندى عبر السوشيال ميديا، كان لتهنئة الفنان الكبير حسين فهمى، بتولى رئاسة مهرجان القاهرة السينمائى الدولى، وعلقت نادية الجندي علي الصور التي نشرتها من خلال حساب الانستجرام الخاص بها " ألف مبروك للصديق العزيز والنجم الكبير حسين فهمي توليه منصب رئاسة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي ربنا يوفقك وتبقي قد المسئولية وأنت كنت قدها..وثبت وجودك أثناء توليك رئاسة المهرجان من قبل وكانت من أجمل وأنجح دورات المهرجان..بتمنى لك التوفيق والنجاح من كل قلبي ألف مبروك".

وقبل أقل من شهر، ظهرت النجمة نادية الجندى في "جلسة تصوير" جديدة، وبإطلالة شبابية، حيث نشرت عبر فيس بوك، صورا لها بفستان أسود، وحرصت على توجيه رسالة إلى جمهورها ومتابعيها على موقع "إنستجرام"، من خلال فيديو لها، بعدما تم تكريمها عن مجمل أعمالها في بمهرجان جمعية الفيلم

وقالت نادية الجندى تكريمى يؤكد أنني قدمت فنا هادفا وراقيا طوال مسيرتي الفنية وقدرت أعمل المعادلة الصعبة وهي إعجاب الجمهور والنقاد، وبشكر الجمعية وشكرا لنادية الجندي إنها قدرت تصمد كل السنين دي رغم كل الصعاب اللي واجهتها.