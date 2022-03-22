شكرا لقرائتكم خبر عن جمال بخيت: أشكر القائمين على برنامج الدوم و"المزيكاتى" بداية مبشرة للغناء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الشاعر جمال بخيت إنه سعيد بدعوته إلى مسابقة المزيكاتي لاكتشاف المواهب الفنية تحت إشراف نقابة المهن الموسيقية التي تعد البوابة الشرعية للغناء في مصر، كما أنني سعيد بأن نصف المشاركين في المسابقة من أصحاب الهمم، وأتمنى لهم النجاح والتوفيق والاستماع إلى صوت مصر الحقيقي، و"المزيكاتي" بداية مبشرة للغناء في مصر.

وأضاف خلال حضوره المؤتمر الصحفي الذي يقام بخصوص مسابقة المزيكاتي أنه يشكر القائمين على برنامج الدوم إنتاج الشركة المتحدة، خاصة أن به عددا من أنواع الفنون من غناء وغيره، وأتمنى الاستمرار في تلك النوعية ووجود مسابقات أخرى.

وقال الشاعر فوزي إبراهيم إنه لا بد من تكاتف جمعية نقابة المؤلفين والملحنين ونقابة المهن الموسيقية، وتقديم الجديد في عالم الغناء.

وتقام مسابقة المزيكاتى لاكتشاف المواهب نصفهم من ذوي الهمم والنصف من الأشخاص الطبيعيين، وفي نهاية المسابقة سوف يتم إنتاج أوبريت للفائزين، من خلال دمج أصحاب الهمم مع الأشخاص الطبيعيين في عمل واحد في حب مصر، تحت إشراف نقابة المهن الموسيقية. وتقام مسابقة اكتشاف المواهب على 4 خطوات، الخطوة الأولى من خلال تقديم فيديو مصور للمتسابق، ويعرض من خلال الموقع الإلكتروني للشركة. الخطوة الثانية يتم تسجيل عمل المتسابق في استوديو خاص، وبعد التسجيل يعرض العمل على لجنة المسابقة، وخلال الخطوة الثالثة من المسابقة يتم تشكيل 3 فرق، وكل فرقة تضم 5 مطربين، وبعد تشكيل الفرق تقام منافسة بينهم ويكون الجمهور فيها هو الحكم. وخلال المرحلة الرابعة والأخيرة من المسابقة، وبعد تصفية الأصوات المشاركة إلى 10 فقط من المتسابقين تقام المسابقة على خشبة المسرح، من خلال العروض المباشرة، ويتم التقييم كالآتى: 10 نقاط من لجنة التحكيم، و3 نقاط من خلال الرسائل، إضافة إلى 5 من الحضور بالمسرح، كما تحسب نقطة واحدة مقابل كل 100 إعجاب ونقطة واحدة لكل 100 مشاهدة، عبر صفحة المسابقة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ومن خلال تطبيقات الشركة المنتجة. أما لجنة التحكيم فتقوم بالتصويت في المرحلة النهائية، لـ 3 متسابقين فقط، وهم أصحاب المراكز الثلاث الأولى، وبعد ضم نقاط الجمهور يصل عدد الفائزين إلى خمسة.



مسابقه المزيكاتي لاكتشاف المواهب الفنية (1)



مسابقه المزيكاتي لاكتشاف المواهب الفنية (2)



مسابقه المزيكاتي لاكتشاف المواهب الفنية (3)



مسابقه المزيكاتي لاكتشاف المواهب الفنية (4)



مسابقه المزيكاتي لاكتشاف المواهب الفنية (5)



مسابقه المزيكاتي لاكتشاف المواهب الفنية (6)



مسابقه المزيكاتي لاكتشاف المواهب الفنية (7)



مسابقه المزيكاتي لاكتشاف المواهب الفنية (8)



مسابقه المزيكاتي لاكتشاف المواهب الفنية (9)



مسابقه المزيكاتي لاكتشاف المواهب الفنية (10)



مسابقه المزيكاتي لاكتشاف المواهب الفنية (11)



مسابقه المزيكاتي لاكتشاف المواهب الفنية (12)



مسابقه المزيكاتي لاكتشاف المواهب الفنية (13)



مسابقه المزيكاتي لاكتشاف المواهب الفنية (14)



مسابقه المزيكاتي لاكتشاف المواهب الفنية (15)



مسابقه المزيكاتي لاكتشاف المواهب الفنية (16)



مسابقه المزيكاتي لاكتشاف المواهب الفنية (17)



مسابقه المزيكاتي لاكتشاف المواهب الفنية (18)



مسابقه المزيكاتي لاكتشاف المواهب الفنية (19)



مسابقه المزيكاتي لاكتشاف المواهب الفنية (20)



مسابقه المزيكاتي لاكتشاف المواهب الفنية (21)



مسابقه المزيكاتي لاكتشاف المواهب الفنية (22)



مسابقه المزيكاتي لاكتشاف المواهب الفنية (23)



مسابقه المزيكاتي لاكتشاف المواهب الفنية (24)



مسابقه المزيكاتي لاكتشاف المواهب الفنية (25)



مسابقه المزيكاتي لاكتشاف المواهب الفنية (26)



مسابقه المزيكاتي لاكتشاف المواهب الفنية (27)



مسابقه المزيكاتي لاكتشاف المواهب الفنية (28)