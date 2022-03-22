شكرا لقرائتكم خبر عن صلاح عبد الله يروى أكثر تعليق أضحكه على أحد منشوراته: ""هوه مش حضرتك مُت" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - للفنان الكبير صلاح عبد الله إطلالة خاصة ومختلفة على السوشيال ميديا، حيث يتمتع الفنان الكبير بخفة ظل لا تختلف إطلاقا عن خفة ظله أمام الكاميرا فى الأفلام والمسلسلات، حيث ينتمى صلاح عبد الله لأرقى مدارس الكوميديا، والتى تظهر في تعليقاته على مواقع التواصل الاجتماعى، وكذلك في تعليقاته لزملائه من الفنانين على فيس بوك وتويتر، وحبه لكرة القدم، ودعمه للنجم المصرى العالمى محمد صلاح.



صلاح عبد الله

صلاح عبد الله يرى الكوميديا في كل موقف يتعرض له، حيث نشر عبد الله عبر حسابه على فيس بوك، تعليق ظريف لموقف تعرض له مؤخرا، حيث كتب عبد الله، "أكتر تعليق ضحكنى على أحد منشوراتى الأخيرة واحد كتبلى، "هوه مش حضرتك مُت"

ورغم قسوة السؤال، إلا أن الفنان الكبير صلاح عبد الله، تعامل معه بسخرية وبخفة ظل وكأنه موقف فكاهى، حيث تلقى عبد الله عشرات التعليقات والدعوات التى تتمنى له دوام الصحة والعمر.

ويشارك الفنان الكبير صلاح عبد الله، في مسلسل "دايما عامر"، والمقرر عرضه فى موسم دراما رمضان المقبل، حيث نشر مؤخرا صورا مع النجمة لبلبة، وعلق، "صباح الأمل والنشاط والهنا والانبساط صباح خالى من الإحباط بإذن الله و دايماً عامر بكرم الله".

وتدور قصة "دايمًا عامر" فى مدرسة "اليوم الجديد" التى تعانى مشاكل فى قسمها العربي، الذى يرفض المالك الجديد مساواته بالقسم الدولي، فيأتى مسئول جديد عن الشئون الاجتماعية للطلبة، بمحض الصدفة والخطأ ويتم تعيين هذا المسئول "عامر عبد الرازق" بدلا من "عامر عبد الرازق" آخر، وهنا يجد نفسه غير مؤهل لمواجهة مشاكل الطلبة، بالإضافة لمشاكل المعلمين أنفسهم وفوقها مشاكل أولياء الأمور.

مسلسل "دايمًا عامر" بطولة مصطفى شعبان، لبلبة، ميرنا نور الدين، عمرو عبد الجليل، نضال الشافعى، صلاح عبد الله، محمد ثروت، كريم عفيفى، سينتيا خليفة، محمد محمود، أحمد الشامى، سما إبراهيم، أمل رزق، لمى كتكت أحمد عنان وعدد آخر من الفنانين الشباب، ومن تأليف أيمن سليم ومايكل عادل وتحت إشراف المؤلف أحمد عبد الفتاح وإنتاج الباتروس كامل أبو على وإشراف محسن البغدادى وإخراج مجدي الهوارى.