شكرا لقرائتكم خبر عن نادية مصطفى: وجود أصحاب الهمم أهم ما يميز مسابقة المزيكاتى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعربت المطربة نادية مصطفى عن سعادتها بفعاليات مسابقة المزيكاتي لاكتشاف المواهب الفنية تحت إشراف نقابة المهن الموسيقية، مؤكدة أنه في ظل بناء مصر الجديدة لابد من التكاتف لأن الفن أحد أعمدة أي دولة ويحرك المجتمع.

وأضافت خلال المؤتمر الصحفي الذي يقام بخصوص مسابقة المزيكاتي أنها تشكر القائمين على إنتاج المسابقة التي تعزز قيمة الفن والأغنية المصرية.وأشارت إلى أنه من الجديد في تلك المسابقة وجود ذوي الهمم الذين لديهم مواهب كبيرة في جميع المجالات.

وتقام مسابقة المزيكاتى لاكتشاف المواهب نصفهم من ذوي الهمم والنصف من الأشخاص الطبيعيين، وفي نهاية المسابقة سوف يتم إنتاج أوبريت للفائزين، من خلال دمج أصحاب الهمم مع الأشخاص الطبيعيين في عمل واحد في حب مصر، تحت إشراف نقابة المهن الموسيقية.

وتقام مسابقة اكتشاف المواهب على 4 خطوات، الخطوة الأولى من خلال تقديم فيديو مصور للمتسابق، ويعرض من خلال الموقع الإلكتروني للشركة.

الخطوة الثانية يتم تسجيل عمل المتسابق في استوديو خاص، وبعد التسجيل يعرض العمل على لجنة المسابقة، وخلال الخطوة الثالثة من المسابقة يتم تشكيل 3 فرق، وكل فرقة تضم 5 مطربين، وبعد تشكيل الفرق تقام منافسة بينهم ويكون الجمهور فيها هو الحكم.

وخلال المرحلة الرابعة والأخيرة من المسابقة، وبعد تصفية الأصوات المشاركة إلى 10 فقط من المتسابقين تقام المسابقة على خشبة المسرح، من خلال العروض المباشرة، ويتم التقييم كالآتي:

10 نقاط من لجنة التحكيم، و3 نقاط من خلال الرسائل، إضافة إلى 5 من الحضور بالمسرح، كما تحسب نقطة واحدة مقابل كل 100 إعجاب ونقطة واحدة لكل 100 مشاهدة، عبر صفحة المسابقة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ومن خلال تطبيقات الشركة المنتجة.

أما لجنة التحكيم فتقوم بالتصويت في المرحلة النهائية، لـ 3 متسابقين فقط، وهم أصحاب المراكز الثلاث الأولى، وبعد ضم نقاط الجمهور يصل عدد الفائزين إلى خمسة.