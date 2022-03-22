شكرا لقرائتكم خبر عن مطربة ذا فويس إنجى أمين تطرح "ليش العتب" باللهجة الخليجية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت نجمة ذا فويس إنجى أمين أغنيتها الجديدة "ليش العتب"، من كلمات على الدرويشى، وألحان أحمد بدوى، وتوزيع حمادة محروس، توزيع وتريات يحيى الموجى، هندسة صوت وميكس وماستر ماهر صلاح، إنتاج ريشتارد الحاج.

قد طرحت إنجى أمين مؤخرا أحدث أغانيها التى صورتها على طريقة الفيديو كليب بعنوان "مالك يا شاب"، وقالت إنجى لـ"الخليج 365" إن سبب غيابها عن الساحة الفنية هو انشغالها بالزواج، حيث علقت قائلة: "كان موضوع جوازي السبب الرئيسي فى غيابى عن الساحة الغنائية ومررت بعد الانفصال بفترة نفسية سيئة جدا، ولكني الحمد لله تجاوزتها وبقوة وركزت فى اختيار مجموعة من الأغاني والألحان بشكل جديد ومختلف عما سبق وقدمته، لتكون بداية قوية وجديدة بالنسبة لي مع بداية هذا العام الجديد، وستكون الأغاني بطريقة الفيديو

كليب".أغنية "مالك يا شاب" من كلمات سامح فرج، وألحان حسين محمود، وتوزيع جمال فتحي وbavly وهندسة صوت وماستر ياسر أنور، والكليب رؤية فنية إنجى أمين، مدير تصوير مصطفى أحمد، مخرج منفذ عمرو رشيد، وإخراج ميدو منيب.وكان آخر كليب للمطربة إنجى أمين بعنوان "اللى حاسدنى"، والكليب من إخراج حسام بدران، والأغنية من كلمات وائل توفيق، وألحان مصطفى محفوظ، وتوزيع أشرف البرنس.