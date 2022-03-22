شكرا لقرائتكم خبر عن نادية مصطفى وجمال بخيت أول الحاضرين فى مؤتمر مسابقة المزيكاتى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توافدت كل من المطربة نادية مصطفى وعدد من قيادات نقابة المهن الموسيقية والشاعر جمال بخيت إلى الفندق الذى يستضيف الإعلان عن التفاصيل الخاصة بمسابقه المزيكاتي لاكتشاف المواهب الفنية، نصفهم من ذوى الهمم، في إطار اهتمام الدولة بذوى القدرات الخاصة.

كما تقام مسابقة لاكتشاف المواهب نصفهم من ذوي الهمم والنصف من الأشخاص الطبيعيين، وفي نهاية المسابقة سوف يتم إنتاج أوبريت للفائزين، من خلال دمج أصحاب الهمم مع الأشخاص الطبيعيين في عمل واحد في حب مصر، تحت إشراف نقابة المهن الموسيقية.

وتقام مسابقة اكتشاف المواهب على 4 خطوات، الخطوة الأولى من خلال تقديم فيديو مصور للمتسابق، ويعرض من خلال الموقع الإلكتروني للشركة.

الخطوة الثانية يتم تسجيل عمل المتسابق في استدويو خاص، وبعد التسجيل يعرض العمل على لجنة المسابقة، وخلال الخطوة الثالثة من المسابقة يتم تشكيل 3 فرق، وكل فرقة تضم 5 مطربين، وبعد تشكيل الفرق تقام منافسة بينهم ويكون الجمهور فيها هو الحكم.

وخلال المرحلة الرابعة والأخيرة من المسابقة، وبعد تصفية الأصوات المشاركة إلى 10 فقط من المتسابقين تقام المسابقة على خشبة المسرح، من خلال العروض المباشرة، ويتم التقييم كالآتي:

10 نقاط من لجنة التحكيم، و3 نقاط من خلال الرسائل، إضافة إلى 5 من الحضور بالمسرح، كما تحسب نقطة واحدة مقابل كل 100 إعجاب ونقطة واحدة لكل 100 مشاهدة، عبر صفحة المسابقة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ومن خلال تطبيقات الشركة المنتجة.

أما لجنة التحكيم فتقوم بالتصويت في المرحلة النهائية، لـ 3 متسابقين فقط، وهم أصحاب المراكز الثلاث الأولى، وبعد ضم نقاط الجمهور يصل عدد الفائزين إلى خمسة.