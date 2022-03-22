شكرا لقرائتكم خبر عن تم تصويره بأمريكا وإنجلترا .. محمود الليثى ينتهى من كليب "اللى جرالى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعيش المطرب محمود الليثى فى انتعاشة فنية، حيث انتهى من تسجيل عدد من الأغانى الجديدة خلال الفترة الأخيرة، فضلا عن انتهائه من تصوير أحدث أغانيه بعنوان "اللى جرالى"، بطريقة الفيديو كليب وتم تصويرها مابين إنجلترا وأمريكا على ان يتم طرحها فى عيد الفطر المبارك.

ومن الأغانى التى انتهى من تسجيلها أيضا ديو جديد بعنوان "اللى أنا عشت"، من كلمات ملاك عادل، وألحان الليثى، وتوزيع إسلام شيبسى، ويشاركه الغناء المطرب الشعبى رضا، وانتهى أيضا الليثى من تسجيل أغنية جديدة داخل أحد ستوديوهات منطقة الجيزة مع المهندس أحمد جودة تحمل اسم "لأمتى"، تشاركه الغناء فيها سلمى الشيمى صاحبة، والأغنية من كلمات حسن عزو، ويوسف طه، وألحان جابر النمر، وتوزيع باسم منير، وقام بتصويرها بطريقة الفيديو كليب لطرحها خلال الفترة المقبلة.

وكان المطرب محمود الليثى قد طرح مؤخرًا أغنية بعنوان "رجولة برجولة"، والأغنية من كلمات حودة الجوكر، وألحان وتوزيع زيزو المايسترو، كما طرح أغنية "يالهوى"، على موقع "يوتيوب" والتى صورها على طريقة الفيديو كليب، والأغنية من كلمات ملاك عادل، وألحان هانى فاروق، وتوزيع زيزو.

وقدم الليثى كليب جمعه بالفنانة اللبنانية مايا دياب يحمل اسم "حطالى روج" فى بيروت من كلمات ملاك عادل وتوزيع اسلام شيبسى وألحان الليثى، وتحمل طابع البهجة والفرح.



الليثى من كواليس كليبه الجديد الليثى من كواليس كليبه الجديد