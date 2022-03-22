شكرا لقرائتكم خبر عن "أبناء الفنانين" تكرم محمد وعمر عبد العزيز واسم الراحل فريد شوقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنظم جمعية أبناء فنانى مصر بالاشتراك مع أكاديمية الفنون احتفالية بعنوان "لمسة وفاء" لتكريم كبار الفنانين، وذلك غدا الأربعاء بمسرح معهد الفنون المسرحية، فى تمام الساعة الخامسة والنصف، يتضمن تكريم نجوم العصر الذهبى وسيتسلم تكريم الراحلين أبناؤهم.

والمكرمون هم: المخرج محمد عبد العزيز، محمد فاضل، عمر عبد العزيز، فردوس عبد الحميد، صبرى عبد المنعم،إنعام سالوسة، لطفى لبيب، ميمى جمال، وفريد شوقى، صلاح منصور، محمود إسماعيل، إبراهيم حمودة، محمد التابعى، زوزو نبيل، حسن مصطفى، عدلى كاسب، نعيمة الصغير، أحمد أباظة، أحمد راتب، سيد مكاوى، صلاح أبو سيف، حسن حسين، محمد شوقى، سعاد نصر، فايزة كمال، فكرى أباظة، ماهر العطار، أحمد عبد الوارث، المنتصر بالله ، ويشهد الْيَوْمَ احتفالية وتكريم خاص للفنان سمير صبرى .

كانت إدارة مهرجان الإسكندرية السينمائى لدول البحر المتوسط برئاسة الناقد الأمير أباظة قد قررت منح المخرج الكبير محمد عبد العزيز وسام البحر المتوسط في الدورة الـ 38، المزمع إقامتها في الفترة من 1 حتى 7 أكتوبر المقبل.