"سفري للخليج" علاء مرسي يعترف بأخطاء عطلت نجوميته (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- وائل توفيق:

قال الفنان علاء مرسي، إن هناك أخطاء ارتكبها في مسيرته الفنية، وتسببت في تأخيره عن النجومية.

وأكد علاء مرسي في بث مباشر لـ "مصرواي": "سفري إلى دول الخليج للعمل في المسرح والسينما لسنوات، وسفري في مختلف محافظات مصر لاكتشاف المواهب شغلوني عن علاء الفنان".

مضيفا: "إيه اللي استمتع بيه، إنني أكتب يكون عندي فكرة فيلم أو أخرج فيلم، أو أنزل سوهاج فأشوف عرض مسرحي، فآخد مجموعة شباب أخدهم أدربهم فأعمل فرقة".

وأكد أنه صاحب فكرة مشروع الموهوبين، وتابع: "نزلت 13 محافظة بحثت فيهم عن المواهب في التمثيل والإخراج والماكياج والشعر والديكور والتأليف، وعملت فرقة كونت في 13 محافظة، عددها 6420 موهوب، منهم ناس في قصور ثقافة ومهندسين، ومنهم ناس في الشارع، ونزلت في فترة عصيبة في مصر، وكان صعب حد ينزل بكاميرا في الشارع".

واستكمل: "ناشدت وزارة الثقافة ووزارة الشباب ولم يحدث، وناشدت رجال الأعمال، فتكفلت بالموضوع كاملا، لكني أرهقت، وحدث شيء عظيم من وزارة الداخلية، دعمتني وأقامت عرض أوبريت اسمه وحياتك يامصر، شارك به 250 شخص على المسرح، مثلوا وغنوا".