المخرج علي عبدالخالق: "كورونا لا تريد أن تفارقني"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

بعد 20 يوم على إعلان المخرج الكبير علي عبدالخالق، إصابته بفيروس كورونا، كشف عبر صفحته الرسمي بموقع فيسبوك، أنه لا يزال مصابا بالفيروس.

وكتب "عبدالخالق": "يبدو أن الكورونا أحبتني، فهي لا تريد أن تفارقني، لنا الله".

وكانت نقابة المهن التمثيلية قد أكدت إصابة المخرج الكبير بكورونا، رغم عدم نزوله من المنزل لقرابة 4 أشهر.

علي عبدالخالق يعتبر من أهم المخرجين في تاريخ السينما المصرية، وقدم خلال مسيرته الفنية أعمالا خالدة أبرزها: (أغنية على الممر، جري الوحوش، العار، الكيف، إعدام ميت، بئر الخيانة، السادة المرتشون، النمس، الإمبراطورة) وغيرها من الأعمال.