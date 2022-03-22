مسسلسلات رمضان 2022.. هلا رشدي تكشف عن طبيعة دورها في مسلسل "مكتوب عليا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-وائل توفيق:

‎كشفت الفنانة هلا رشدي، عن شخصيتها التي ستقدمها في مسلسل "مكتوب عليا" الذي سيعرض في الموسم الدرامي الرمضاني القادم 2022.

وكتبت عبر صفحتها الخاصة بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "الأخت اللي في كل بيت مصري أصيل، مصدر البهجة والتوتر في نفس الوقت، يعني الاهتمام ما بيتطلبش، يعني عايزه أتجوز ويبقالي بيت".

وتابعت "هلا": "أنا جيجي، استنوني في مسلسل مكتوب عليا في رمضان 2022".

وتدور أحداث مسلسل مكتوب عليّا في إطار اجتماعي كوميدي، فبعد أن استيقظ جلال مكتشفًا كتابات غريبة على يده تصف أحداث يومه، يبدأ في اكتشاف أمور خطيرة، وأسرار لم يكن ليعرفها، ويستغله رجل أعمال كبير ليتورط في أمور لم تكن في الحسبان.

ويشارك أكرم حسني في بطولة المسلسل كلًا من عمرو عبدالجليل، آيتن عامر، هنادي مهنا، حنان سليمان، إسماعيل فرغلي، عزة لبيب، محمد طعيمة، محمود السيسي وهلا رشا، مكتوب عليّا من تأليف إيهاب بليبل، وإخراج خالد الحلفاوي، وإنتاج كريم أبو ذكري.