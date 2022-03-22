أزمة الفنانة زينة وأحمد عز.. من إثبات الـDNA إلى معارك زيادة نفقات الطفلين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-وائل توفيق:

قضت محكمة مستأنف الأسرة بمدينة نصر، اليوم، تأجيل نظر دعوى الفنانة زينة، التي طالبت فيها بزيادة نفقة طفليها، لجلسة 24 مايو المقبل للإطلاع.

طالبت الفنانة زينة بزيادة نفقة الطفلين إلى أكثر من 60 ألف جنيه شهريًا للطفلين، وحصلت على حكم من محكمة أول درجة، لكن دفاع الفنان أحمد عز يطالب بتخفيض قيمة النفقة.

وقدم محامي الفنانة زينة، التحريات التي تثبت أجر الفنان أحمد عز عن ثلاثة أفلام "العارف" 4 ملايين و850 ألف جنيه، و "كيرة والجن" 4 ملايين و200 ألف جنيه، و "الجريمة" 4 ملايين جنيه، بالإضافة إلى ما يثبت اقتناءه لسيارة "بنتلي" سعرها يتجاوز الـ10 مليون جنيه، بالإضافة لأجره في حملة إعلانية ستذاع في شهر رمضان المقبل.

وقررت محكمة مستأنف الأسرة بمدينة نصر، اليوم الثلاثاء، تأجيل نظر دعوى الفنانة زينة والتي تطالب فيها بزيادة نفقة طفليها من الفنان أحمد عز لجلسة 24 مايو المقبل، للاطلاع.

بداية الأزمة

وصفت الفنانة زنية ما جرى بينها وبين الفنان أحمد عز، بأنها أشبه بالعملية التي يجريها الطبيب وقت ولادة الطفل، مضيفة: "وكأن الدكتور نضف كل اللي بيطلع مع البيبي من بطن والدته، وطلع حاجة حلوة".

"الحقيقة أني تزوجت هذا الرجل في 15 يونيو 2012، وحملت في شهر مارس، وولدت في أكتوبر، وسافرت الولايات المتحدة الأمريكية للولادة".

وبغضب شديد أوجزت الفنانة زينة حكايتها مع الفنان أحمد عز، أثناء ظهورها في حلقة تلفزيونية في برنامج "الحكاية" مع عمرو أديب على شاشة قناة "mbcمصر".

توثيق عقد الزواج

روت زينة، أن الفنان أحمد عز، أثناء وجودهما في الولايات المتحدة الأمريكية، أخبرها أنه وثق عقد الزواج في القنصلية المصرية بأمريكا، وقالت: "كنت عمياء، مسألتهوش عن الأوراق".

وبحسب تصريحاتها في برنامج "ألحكاية" عاشت زينة وعز في منزل زوجية، واستقبلا أصدقائهما من الفنانين، ورتبا العزومات العائلية، وكانت الأمور معلنة وواضحة للجميع، ما عدا الصحافة والإعلام، اتفقا على أن تظل العلاقة بعيدة عن الأضواء.

احترمت "زينة" رغبة الفنان أحمد عز، قالت "احتراما لنفسي وكرامتي مطلبتش، مش هقلل نفسي".

وتابعت زينة: علم عز بالحمل، عبر فرحه في البداية، وتغير موقفه بعدها، أحيانا يطلب الإجهاض، وأحيانا يقول لأ، أنا مش هعمل حاجة تغضب ربنا، لكن أنا كنت واخدة القرار".

في الشهر الثالث من فترة الحمل، تأكدت الفنانة زينة أن العلاقة بينهما قد انتهت للأبد، واستسلمت للنهاية، وطالبت الفنان أحمد عز أن ينهيا الأمر في هدوء.

في بداية الشهر السادس من فترة الحمل، طلب "عز" منها الولادة في أمريكا، وسافرا سويًا، لكنه تركها وسافر إلى "ميامي"، واكتشفت الأمر بالصدفة، بعدما نشر أحد أبناء أصدقائها صورة له مع "عز".

تبرأ "عز" من علاقته بالفنانة زينة، ونشر بيانًا، يؤكد فيه على أنه لم تجمعهما أي علاقة عاطفية أو زواج، ورفع عدوى قضائية يتهمها فيها بالتزوير، وحولت لقضية جنائية.

بعد التحقيقات التي أجريت عبر مكتب التعاون الدولي التابع لمصر، قالت الفنانة زينة: "حققوا في المستشفى، وجابوا إيميلات المستشفى، وحققوا في القنصيلة، وجابوا كل حاجة، وقفلوا التحقيق ضدي".

رفضت أن يقفل التحقيق ضدها، وطلبت من النائب العام الاستفادة من المكاسب التي جنتها من التحقيق، من حيث حصولها على الأوراق والمستندات الخاصة بعلاقتهما وتطوراتها، واستمر النزاع القضائي، بينهما لمدة 4 سنوات.

رفض "عز" الخضوع لتحليل DNA، لإثبات النسب من عدمه، وانتهى الأمر بإثبات رفضه لإجراء التحاليل.

وقضت محكمة الأسرة بمدينة نصر، برئاسة المستشار هشام البنا، بإثبات نسب الطفلين للفنان أحمد عز.

ورفض "عز" الحكم، واستأنف في أول أغسطس 2015، وأكدت المحكمة قرارها في 13 يناير، ليثبت نسب الطفلين له.

نفقة الطفلين

طالبت زينة بحقها في الحصول على نفقة للطفلين، وعن طريق المحامي معتز الدكر، حصلت على حكم من محكمة الأسرة بمدينة نصر، ألزم أحمد عز بمبلغ 20 ألف جنيه نفقة "مأكل ومسكن"، وبعدها حصلت الفنانة زينة على حكم لصالحها في قضية الخلع.

وحصلت زينة على حكم بإلزام الفنان أحمد عز بدفع 41 ألفا و700 جنيه إسترليني، قيمة المصروفات الدراسية للطفلين عن عامين دراسيين، واستأنف على الحكم لكن محكمة استئناف عالي الأسرة بمجمع محاكم التجمع الخامس، ألزمته بالمصاريف.

وكانت محكمة الأمور الوقتية بأسرة مدينة نصر، قضت برفض الدعوى المقامة من الفنان أحمد عز، والتي يطالب فيها بتحويل طفلي الفنانة زينة من المدرسة البريطانية إلى مدرسة أخرى أقل في المصاريف.

وقضت محكمة أسرة مدينة نصر، بزيادة نفقة توأم زينة من 30 ألف جنيه شهريًا إلى 60 ألف جنيه شهريًا، في 23 فبراير 2021.