"أمي الحنان كله".. حلا شيحة تحتفل بعيد الأم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

احتفلت الفنانة حلا شيحة، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، بعيد الأم الذي وافق أمس 21 مارس، ونشرت صورة تجمعها بوالدتها نادية زيتون.

وكتبت "حلا": "حبيبتي يا أمي الحنان كله والعزوة والسند الجميل، والطيبة النادرة والحكمة والصبر علينا، عمرك أبدا ما اتعصبتي علينا ودايماً تحتوي وعمري ما خفت أتكلم معاكي وأحكيلك".

وأضافت: "دايماً جميلة حتى في زعلك، متفهمة ولو كلمة مش عجباكي تكتفي برد محايد، بتحبي الضحك ودمك خفيف، كرمك لما حد يزورك واستقبالك وروحك الجميلة، ربنا يخليكي لينا ويسع قلبك دايما".

وكان آخر أعمال الفنانة حلا شيحة فيلم "مش أنا" الذي عرض العام الماضي وهو من بطولة: تامر حسني، سوسن بدر، ماجد الكدواني.