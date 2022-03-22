مؤلف مسلسل "أبو العروسة" لـ مصرواي: بعض الأعمال الدرامية تقدم بيوت وعلاقات خربة دون حلول

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-وائل توفيق:

قال الكاتب هاني كمال، إن المنصات الإلكترونية تطرح أفكارًا بلغة مصرية لا تمت لمجتمعاتنا بصلة.

وأضاف "كمال" في تصريحات لمصراوي: "نحن نحارب من الداخل، لذا علينا أن نصنع أعمالًا درامية لنحصن أنفسنا، ليكون هناك اتجاه واضح أمام هذه الأفكار".

ولفت مؤلف مسلسل "أبو العروسة"، أن أفكار بعض الأعمال الدرامية التي تُعرض المنصات الإلكترونية، تضع السم في العسل، مضيفًا :"نشاهد من خلالها كم ضخم من العلاقات الإنسانية الخربة في الموسم الواحد، لا حصر لها، نشاهد مثلا شباب في مواجهة عائلاتهم، دون أن يطرح العمل علاجًا، بالتالي هي تقدم بيوت خربة، بحجة أن هذا هو الواقع".

جاءت هذه التصريحات للمؤلف هاني كمال في حوار لـ "الخليج 365" يمكنك الإطلاع عليه (من هنا)

الجزء الثالث من مسلسل أبو العروسة من بطولة النجوم: سيد رجب، سوسن بدر، صفاء الطوخي، أحمد صيام، نيرمين الفقي، مدحت صالح، ميدو عادل، محمد حاتم، رانيا فريد شوقي وغيرهم، ومن إخراج هاني كمال.

وتدور أحداث "أبو العروسة 3" استمراراً للموسمين السابقين، حول عائلة "عبد الحميد" بعد خروجه على المعاش وزواج ابنته "هاجر" التي مازالت تدرس بالجامعة وتخوفاتها النفسية من الزواج من "يوسف"، كما يواجه أمور حياة ابنته "زينة" مع زوجها "طارق" بعد إغلاق المطعم الخاص به بسبب جائحة كورونا ورفضه العمل مع والده في سلسلة المحلات التي يمتلكها.

كما يعرض مسلسل "أبو العروسة 3" سعي "أكرم" ابن "عبد الحميد" لتأسيس شركة صغيرة خاصة به مع صديقه "مهند"، وفسخ خطبته من "بسنت" وتركه العمل، وكذلك أحوال ابنه "مرزوق" وإدمانه للإنترنت وغيابه عن مدرسته وانهيار علاقته مع زملائه.

تدور أحداث مسلسل أبو العروسة 3 في إطار اجتماعي كوميدي، وتذاع الحلقات يوميا من السبت وحتى الأربعاء في الثامنة مساء على قناة dmc بداية من يوم السبت 29 يناير 2022.