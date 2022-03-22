خمسة أفلام بين الشغف والحيرة والتسلط وجريمة السوشيال ميديا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

أقيمت منذ قليل ندوة بعد عرض خمسة أفلام بمسابقة الطلبة ضمن فعاليات مهرجان الإسماعيلية في دورته ال٢٣ وأدارتها الناقدة السينمائية شاهندة محمد علي

جاء ذلك بحضور كل من الناقد مجدي الطيب والناقدة ماجدة موريس والناقدة ناهد صلاح والمخرج عاطف شكري ودكتور سمير فرج ودكتور أشرف توفيق ومدير التصوير محمود عبدالسميع والناقدة صفاء الليثي

ومن جانبها قالت المخرجة بسمة شيرين مخرجة فيلم "كيف تجعل اثنان يقعان في الحب" أن كل شيء مقصود بالفيلم وهذا انعكاس شخصي على الحالة النفسية للشخصية والممثلين أيضا.

كما أشاد أشرف توفيق الأستاذ بأكاديمية الفنون على فيلم “ كيف تجعل اثنان يقعان في الحب” علي المخرجة التي أدت الشخصية الرئيسة.

وعلق أشرف توفيق علي اسم الفيلم أنه يوجد خطأ لغوي لا يجوز الخطأ به، بينما أوضحت المخرجة أنها مدركة هذا الخطأ لأنه انعكاس نفسي مثل كسرة النغمة.

بينما قالت شاهندة محمد علي التي أدارت الندوة أن فيلم "لحظات" ينتصر للمرأة من خلال المخرج الذي يشعر بمشاكل المجتمع النسوي.

فيما قالت الناقدة صفاء الليثي أنها استمتعت جدا بفيلم “"كيف تجعل اثنان يقعان في الحب" من خلال الحيرة العاطفية التي أوضحتها المخرجة من خلال انعكاس المرآة.

ووجهت الناقدة ماجدة موريس: فيلم "لحظات" كان عليك أن تعطيني بعض اللحظات لوقت أكثر للشخصية بما أنك مهتم بتلك القضية الحساسة.

وسأل الصحفي حبيب طرابلسي صناع الأفلام ما هو الفرق بين مسابقة الطلبة والمسابقة الروائي القصير فيما يخص اللائحة التي تعتمد علي عدم وجود إنتاج واضح في أعمال قسم الطلبة، ورد عليه المخرج أحمد عادل مخرج فيلم “ لحظات” أن الأكاديمية هي التي وفرت كل الإنتاج ولكني ساهمت ببعض المعدات مثل الاضاءة من جيبي الشخصي.