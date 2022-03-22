منة عرفة في ظهورها الأول بعد انفصالها عن محمود المهدي : ” آسفة على شكلي المبهدل كنت منعزلة تماما “

كتب امير فتحي في الثلاثاء 22 مارس 2022 08:51 مساءً - نشرت الفنانة ” منة عرفة ” مقطع فيديو من خلال خاصية الاستوري عبر حسابها على تطبيق إنستجرام وجهت من خلاله رسالة إلى متابعيها في الظهور الأول لها بعد إعلان انفصالها عن زوجها الفنان ” محمود المهدي ” في مطلع الشهر الجاري .

وحرصت منة عرفة على تقديم الشكر لكل من سأل عنها ودعمها خلال الفترة الماضية مشيرة إلى أن غيابها عن الظهور يرجع إلى انعزالها مقدمة اعتذارها عن ذلك ومؤكدة على أنها عادت من جديد .

فقالت : ” أنا اسفة على شكلي المبهدل ده، أنا حاطة فلتر اصلا لو مكنتش حاطة فلتر كنتو هتتخضو .. الحمد لله أنا مرهقة شوية بس هخلي الموضوع ده على جنب ” .

وتابعت : ” أول حاجة وأهم حاجة عايزة اشكركم واتأسفلكم طبعا عن إني كنت مختفية عنكم الفترة اللي فاتت دي كلها، كنت منعزلة تماما فأنا أسفة وأنا رجعت كده خلاص ووحشتوني والله ووحشني الكلام معاكم ” .

وأضافت منة عرفة : ” عايزة اشكركم على الدعم النفسي اللي انتو كنتو بتدهولي طبعا وكل الرسايل بتاعتكم كانت بتوصلني إني بشوفها وبتوصلني كإحساس وبحس بالكلام اللي بتبعتوه ” .