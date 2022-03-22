بعد غياب 16 عاما .. شيرين وجدي تعود للساحة الفنية

كتب امير فتحي في الثلاثاء 22 مارس 2022 08:51 مساءً - أعلنت الفنانة المصرية ” شيرين وجدي ” في لقاء لها لبرنامج ET بالعربي عن عودتها للساحة الغنائية من جديد بعد غياب استمر لمدة 16 عاما عندما قدمت ألبومها الأخير (ليالي حياتي) في عام 2006 .
حيث تشارك شيرين وجدي في غناء تتر مسلسل ” دنيا تانية ” بطولة الفنانة ” ليلى علوي ” والمقرر عرضه في الموسم الرمضاني المقبل .
وكشفت شيرين وجدي في حديثها عن سبب عودتها بعد هذا الغياب قائلة : ” العمل جذبني جدا وشعرت بالكلمات واللحن، وكل العاملين في المسلسل شجعوني ” .
كما أشارت إلى أن الفنان ” رامز جلال ” كان من أحد الأسباب ومن أكثر الأشخاص الذين قاموا بتشجيعها وإقناعها بالعودة إلى الفن مرة أخرى .
وأضافت أن رامز جلال كان قد تواصل معها منذ شهرين ودار بينهما حوارا مطولا ألح من خلاله على أن تعود إلى الغناء .
ووجهت الفنانة شيرين وجدي الشكر أيضا للفنانة ليلى علوي على تشجيعها لها كما أعربت عن مدى سعادتها وتشريفها بالعمل معها .
وبسؤالها عن نشاطها خلال فترة غيابها الـ 16 عامًا الماضية قالت : ” أنا أحب الرسم وحصلت على مراكز على مستوى الجمهورية أيام الجامعة .. وهواية الرسم عوضت غياب الغناء في الفترة الماضية ” .
وتتر مسلسل دنيا تانية هو من ألحان عمرو مصطفى وتوزيع وجدي الفوي، وكلمات مصطفى ناصر .. ويشارك في بطولة العمل كلا من : ليلى علوي ومي سليم وفراس سعيد ونورهان وأحمد عزمي وأشرف زكي ووفاء صادق وغيرهم .. ومن إخراج أحمد عبد العال .
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