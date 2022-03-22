ليلى علوي تعيد شيرين وجدي تعود للغناء بعد 16 عاماً

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: فَاجَأت الفنانة المصرِية شِيرين وَجدي الجمهور بإعلانها العودة مجدداً إلى الغناء بعد غياب 16 عاماً، وذلك من خلال غنائها لتتر مسلسل «دنيا تانية» المقرر عرضه ضمن موسم دراما رمضان 2022.

وخلال لقائها ببرنامج ET بالعربي كشفت شيرين وجدي عن أسباب عودتها، حيث أشارت إلى أنّ الفنان المصري رامز جلال هو من حاول كثيراً إقناعها بالعودة والذي نجح بالفعل في النهاية مؤخراً، حيث لفتت إلى أنّ رامز بدأ في الضغط عليها خلال الشهرين الماضيين وتواصل معها كثيراً، وأَلَحّ عليها للموافقة على العودة للغناء من جديد؛ موجهة الشكر إليه لمساندته لها ووقوفه بجانبها خلال الفترة الماضية.

وأوضحت وجدي أنّ كلمات تتر مسلسل دنيا تانية واللحن شَجّعاها على العودة مَرّة أخرى، فَضلاً عن العَاملين في المسلسل الذين كانوا بمثابة حافز ودافع لها، معتبرة أنّهم كانوا أحد أسباب الضغوطات التي أقنعتها بالعودة بجانب رامز جلال أيضاً.

وعن كواليس اختيارها للعمل، قالت شيرين وجدي خلال لقائها بـ ETبالعربي إنّ بطلة العمل، الفنانة ليلى علوي كانت من ضمن من رَشّحوها لغناء تتر المسلسل، مُعبَرِةً عن سعادتها الكبيرة أن تكون عودتها من خلال غناء تتر للفنانة ليلى علوي.

وعن سبب اختفائها كشفت شيرين وجدي أنّها تَلَقّت الكثير من العروض للعودة والمشاركة خلال السنوات الماضية التي غابت فيها عن الساحة الفنية لكنها كانت قد تركت فكرة الغناء خلال هذه الفترة ولم تجد ما يشجعها على العودة، وهو ما جعلها تغيب هذه المدة.

وقدمت شيرين وجدي ألبومها الأخير قبل فترة الغياب وكان بعنوان ليالي حياتي عام 2006، حيث كشفت وجدي في آخر ظهور لها عام 2018 سبب ابتعادها عن الغناء وقتها، مشيرة إلى أن الظروف الأسرية التي مَرّت بها عقب المشاكل القضائية التي وَاجهت زوجها رجل الأعمال إيهاب طلعت تَسَبّبت في تَشتت أفراد عائلتها، وهو ما جعلها تبتعد عن الغناء وتحاول التعايش مع تلك المشاكل والأزمات

أغنية تتر مسلسل «دنيا تانية» تعاون مشترك من ألحان الملحن المصري عمرو مصطفى، وتوزيع وجدي الفوي، وكلمات مصطفى ناصر.

ويعد المسلسل أيضاً عودة ليلى علوي في موسم دراما رمضان بعد غياب 6 سنوات، والذي كشفت عن بعض أحداثه حيث تؤدي دور «دنيا سالم» وهي مديرة لإحدى المدارس الدولية، ومتزوجة من «بدر»، الذي يؤدي دوره الفنان فراس سعيد، ولديها منه ولدان، وتشارك فيه أيضاً الفنانة مي سليم، وأشرف زكي ومجدي كامل، ووفاء صادق، وإخراج أحمد عبد العال.