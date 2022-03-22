جون ترافولتا يحصل على رخصة قيادة طائرة 737

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: شارك “جون ترافولتا” مقطع فيديو قصير على إنستغرام، محتفلاً بإنجاز جديد له، حيث يمكن رؤيته وهو يقف أمام طائرة، ويخبر متابعيه حصوله على رخصة قيادة الطائرة 737. يقول “ترافولتا” في الفيديو: “لحظة فخر للغاية في تاريخ الطيران الخاص بي”.

وأضاف: “بالإضافة إلى رخصتي 747 و 707، استلمت للتو رخصة 737 الخاصة بي. وسارت الأمور على ما يرام، لذا فقط أشارككم لحظتي”.

من خلال رخصته الجديدة، سيتمكن “ترافولتا” من قيادة طائرة بوينج 737. وفقًا لـ Alliance Aviation، أكبر مركز تدريب طيران مستقل في الولايات المتحدة وأمريكا اللاتينية، تُعد دورة ترخيص 737 مثالية لأولئك المستعدين للتحول من قطاع الطيار الخاص ليصبحوا طيارين تجاريين.

كان “ترافولتا”، 68 عاماً، طياراً مرخصاً منذ أن كان عمره 22 عاماً. كما كان سفيراً لشركة خطوط كانتاس الجوية منذ عام 2002.

في عام 2020، نشر نجم Hairspray مقطع فيديو لنفسه على صفحته على إنستغرام، حيث كان يقود طائرته الخاصة. وقال عاشق الطيران في الفيديو: “من المثير دائماً العودة إلى الجو مرة أخرى، لذلك أنا هنا أحتفل”، وأظهر للجمهور المنظر الجميل من قمرة القيادة.

في الأسبوع السابق، أشار مرة أخرى إلى حياته المهنية في الطيران على وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة به، حيث نشر صورة قديمة عندما كان مراهقاً، قائلاً: “عندما كان عمري 15 عاماً، قدمت مدرستي فصلاً في الطيران حيث بدأت مسيرتي المهنية الثانية”.

وقالت زوجة “ترافولتا” الراحلة، “كيلي بريستون”، لصحيفة The Telegraph في عام 2018 إنها وزوجها يسافران طوال الوقت عبر طائرته. وقالت في ذلك الوقت: “لقد حصل على رخصته لما يقرب من 30 عاماً. في منزلنا في أوكالا، شمال فلوريدا، لدينا الطائرات متوقفة في الأمام لأن لدينا مدرجاً مرفقاً. لا أشعر بالتوتر أبداً عندما يقود جون لأنه هادئ في أي موقف ويمكنه التعامل مع الضغط. لقد سافرنا إلى جميع أنحاء العالم- روسيا وجنوب إفريقيا وأستراليا وتاهيتي والمملكة المتحدة والولايات المتحدة والشرق الأقصى”.