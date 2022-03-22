مليون مشاهدة في أيام.. صارم يحصد النجاح في “رسالة شوق”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: حققت أغنية الفنان السعودي صارم الجديدة “رسالة شوق” أكثر من مليون مشاهدة بعد 10 أيام فقط من صدورها على قناته الرسمية في موقع “يوتيوب”.

وعبّر صارم عن سعادته بالأصداء الإيجابية لأغنيته الأولى “رسالة شوق” وقال في منشور عبر صفحته الرسمية بموقع “إنستغرام”: “

سعادتي لا توصف بالأصداء الحلوة على أغنية #سالة شوق بمحبتكم ودعمكم وصلنا للمليون مشاهدة بـ 10 أيام فقط محبتي لكم فردًا فردًا.. شكرًا”.

أغنية “رسالة شوق” من ألحان صارم وكلمات أحمد الأطلس، وتوزيع أمجد معتز، تنتمي إلى الأغنيات الكلاسيكية، وقدمها صارم بإحساس مرهف وجرأة عالية.

يذكر أن الأغنية ترك أثرًا طيبًا عند الجمهور الذي تفاعل بشكل كبير معها، وتلقى صارم الكثير من التعليقات على صفحاته في مواقع التواصل الإجتماعي من المتابعين الذين عبّروا عن إعجابهم بالأغنية.