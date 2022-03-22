في خطوة نادرة.. كاريس تظهر مع طليقها بصور جديدة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: وجّه رجل الأعمال السوري شادي الجواد رسالة عبر شبكات التواصل الاجتماعي إلى طليقته النجمة كاريس بشار، في خطوة نادرة.

ونشر الجواد في خاصية القصص المصوّرة عبر حسابه الشخصي على تطبيق “إنستغرام” صورة جمعته ببشار وابنهما مجد، متوجهاً إلى طليقته بتهنئتها بمناسبة عيد الأم، فرّد نجله بشكره، كما أعادت الفنانة السورية مشاركة منشوريهما.

يُذكر أنّ بشار تحدثت في تصريحات صحافية سابقة عن طلاقها، موضحةً أن قرار الانفصال اتخذته بالاتفاق مع طليقها، وذلك بعد دراسة طويلة لكيفية إخبار ابنهما الوحيد.

وأضافت أنها توصلت إلى أن الحل المناسب أن تشرك ابنها، الذي كان يبلغ وقت وقوع الطلاق 5 سنوات من عمره، في هذا القرار، من خلال إخباره بأن الحياة بينها وبين والده أصبحت صعبة، ولا يمكنهما العيش في بيت واحد.

وشدّدت على أن موضوع تكرارها تجربة الزواج مرة ثانية أمر غير وارد، ومحسوم بالنسبة لها منذ انفصالها عن زوجها الأول، مشيرة إلى أن لديها الكثير من المشاريع التي تخطط لتنفيذها بعد دخول ابنها الجامعة.