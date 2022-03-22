نجم الميلان يوقّع لبرشلونة

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 22 مارس 2022 07:16 مساءً - منذ 33 دقيقة

كشف خبير الانتقالات فابريزيو رومانو، عن حسم برشلونة التعاقد مع الإيفواري فرانك كيسي لاعب خط وسط ميلان بشكل نهائي.

ونشر فابريزيو رومانو، على حسابه الرسمي على “تويتر”: “بعد الاتفاق المبدئي الذي توصل له برشلونة منذ أيام، الآن فرانك كيسي وقع على عقده مع برشلونة، حتى حزيران 2026، حيث سيكون عقد لمدة 4 سنوات، وسينضم اللاعب في صفقة انتقال حر”.

وأضاف رومانو: “كيسي سيحصل على راتب سنوي بقيمة 6.5 مليون يورو بجانب الإضافات، والفحص الطبي تم بالفعل”.

وينتهي عقد كيسي مع ميلان في الصيف المقبل، ورفض اللاعب الإيفواري كل عروض التجديد مع الروسونيري.

ويعاني برشلونة اقتصاديًا في الموسم الحالي بسبب الديون، لذلك يبحث عن إبرام الصفقات المجانية في الميركاتو الصيفي المقبل.