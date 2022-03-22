الخس المزروع في الفضاء يحمي رواد الفضاء من فقدان العظام

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 22 مارس 2022 07:16 مساءً - يحلم الكثير من الناس أن يصبحوا رواد فضاء، ومع ذلك غالباً ما يتم التغاضي عن الآثار طويلة المدى للسفر إلى الفضاء.

وجاء في مقال ترجمه “صوت بيروت إنترناشونال”: تمثل قلة الجاذبية مشكلة خطيرة لرواد الفضاء أثناء الرحلات الفضائية طويلة المدى، مما يقلل من كثافة العظام ويزيد من خطر الإصابة بكسور العظام.

يعتقد الباحثون أنهم قد يكون لديهم وسيلة لحماية رواد الفضاء من فقدان العظام خلال البعثات الفضائية الطويلة، وذلك عبر الخس المعدل جينياً. طور خبراء من جامعة كاليفورنيا في ديفيس الخس المعدل وراثياً الذي تم هندسته لإنتاج هرمون محفز للعظام، ويقولون أنه يمكن زراعته في الفضاء.

في حين أن قيود السلامة تعني أنهم لم يتخطوا بعد ‘اختبار الذوق’ للخس، يقول الفريق أنه من المحتمل أن يكون طعمه مشابهاً جداً لنظيره العادي.

أكدت الأبحاث السابقة أنه خلال البعثات الفضائية الطويلة، يعاني رواد الفضاء من حالة تعرف باسم هشاشة العظام، مما يؤدي إلى إضعاف العظام.

وقالت ناسا أنّ ضعف العظام بسبب الفقدان التدريجي لكتلة العظام هو أحد الآثار الجانبية الخطيرة المحتملة لرحلات الفضاء الطويلة.

كشفت الدراسات التي أجريت على رواد الفضاء الذين أمضوا عدة أشهر في محطة الفضاء “مير” أنّ مسافري الفضاء يمكن أن يفقدوا (في المتوسط) 1 إلى 2 في المائة من كتلة العظام كل شهر.

ولمواجهة هذا التأثير، فإنّ رواد الفضاء على متن محطة الفضاء الدولية لديهم أنظمة تمارين معينة يتبعونها. ومع ذلك، فإنّ رواد الفضاء لا يتواجدون عادة في محطة الفضاء الدولية لمدة تزيد عن ستة أشهر.

بالنظر إلى المستقبل، تخطط ناسا لإرسال البشر إلى المريخ في وقت ما في عام 2030، وهي مهمة ستستمر ثلاث سنوات على الأقل وستعرضهم لخطر الإصابة بهشاشة العظام.

قد يكون أحد الخيارات لرواد الفضاء تناول الأدوية التي تحتوي على جزء الببتيد من هرمون الغدة الدرقية البشري (PTH)، الذي يحفز تكوين العظام.

ومع ذلك، فإنّ نقل كميات كبيرة من الدواء ليس عملياً.

في دراستهم الجديدة، نظر الفريق في طرق تساعد رواد الفضاء على إنتاج جزء الببتيد بأنفسهم أثناء وجودهم في الفضاء. وكان الحلّ المقترح هو بذور الخس المعدلة وراثياً التي تم تعديلها وراثياً لإنتاج PTH.

قال الدكتور سومين ناندي، أحد مؤلفي الدراسة: “يمكن لرواد الفضاء حمل البذور المعدلة وراثياً، وهي صغيرة جداً، أي يمكنك الحصول على بضعة آلاف من البذور في قارورة بحجم إبهامك، وزراعتها تماماً مثل الخس العادي”.

وتابع قائلاً: “يمكنهم استخدام النباتات لتجميع المستحضرات الصيدلانية، مثل هرمون الغدة الدرقية، على أساس ما هو مطلوب ثم أكل هذه النباتات”.

تم إرفاق قطعة من البروتين تسمى جُزيء البلورة (Fc) إلى الببتيد. وقد ثبت سابقاً أنّ Fc قد زاد الوقت الذي مرّ فيها الببتيدات في الجسم، مما يجعلها أكثر فعالية.

ثم، لإدخال الببتيد و Fc (المعروفة معاً باسم PTH-Fc) إلى الخس، استخدم الباحثون نوعاً من البكتيريا تسمى أغروباكتريوم توميفاسينس. أثناء الفحص، وجد الباحثون أنّه تواجد حوالي 10-12 ملليغرام من PTH-Fc في الكيلوغرام الواحد من الخس.

هذا يعني أنّ رواد الفضاء سيحتاجون إلى حوالي ثمانية أكواب (380 جراماً) من الخس يومياً للحصول على جرعة كافية من الهرمون. يزن رأس الخس العادي حوالي 300 جرام.

وأوضحت الدكتورة كارين ماكدونالد، إحدى الباحثات في المشروع: ” هناك شيء واحد نقوم به الآن وهو فحص كل خطوط الخس المعدلة وراثياً للعثور على الخط الذي يحتوي على أعلى نسبة من الخس المعدل وراثياً”.

وتابعت: “لقد نظرنا للتو إلى عدد قليل منها حتى الآن، ولاحظنا أنّ المتوسط كان 10-12 ملغم/كغم، لكننا نعتقد أننا قد نكون قادرين على زيادة ذلك أكثر”.

لسوء الحظ، بسبب قيود السلامة، لم يتمكن الباحثون من تذوق الخس. ومع ذلك، فإنهم يتوقعون أنه من المحتمل أن يكون مذاقه مشابهاً جداً لنظيره العادي.

يخطط الفريق الآن لإرسال بذور الخس المعدلة وراثياً إلى محطة الفضاء الدولية لمعرفة كيفية نموها في الفضاء.

وأضاف كيفن ييتس، الباحث في المشروع: “سأكون مندهشاً للغاية إذا لم تستخدم النباتات لإنتاج الأدوية والمركبات المفيدة الأخرى بحلول الوقت الذي نرسل فيه رواد فضاء إلى المريخ.”