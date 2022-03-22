فنان مصري شهير يدخل العناية المركزة ويطلب الدعاء من الجمهور

كتب امير فتحي في الثلاثاء 22 مارس 2022 06:57 مساءً - كشف حساب الفنان ” طارق الشيخ ” على موقع فيس بوك عن تعرضه لوعكة صحية شديدة اليوم الثلاثاء استدعت نقله إلى المستشفى ودخوله العناية المركزة .

فنشر الحساب صورة للفنان طارق الشيخ ظهر بها وهو نائما على سرير المرض وتبدو عليه ملامح المرض والتعب .

وجاء في التعليق على الصورة دون الكشف عن سبب الوعكة الصحية : ” جمهوري الحبيب .. ارجو الدعاء بالشفاء العاجل ” .