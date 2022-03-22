كتب امير فتحي في الثلاثاء 22 مارس 2022 06:57 مساءً - كشف حساب الفنان ” طارق الشيخ ” على موقع فيس بوك عن تعرضه لوعكة صحية شديدة اليوم الثلاثاء استدعت نقله إلى المستشفى ودخوله العناية المركزة .
فنشر الحساب صورة للفنان طارق الشيخ ظهر بها وهو نائما على سرير المرض وتبدو عليه ملامح المرض والتعب .
وجاء في التعليق على الصورة دون الكشف عن سبب الوعكة الصحية : ” جمهوري الحبيب .. ارجو الدعاء بالشفاء العاجل ” .
كانت هذه تفاصيل خبر فنان مصري شهير يدخل العناية المركزة ويطلب الدعاء من الجمهور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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