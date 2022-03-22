يعقوب الفرحان يحلم بتقديم هذه الشخصية.. “القادم أجمل”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: اعتبر الفنان السعودي، يعقوب الفرحان، أن النجاح الذي حققه في مسلسل “رشاش”، يحمله مسؤولية كبيرة لتقديم الأفضل في المستقبل، وقال في تصريحات صحفية: “عندما يحقق النجم النجاح في عمل معين، عليه أن يبذل المزيد من الجهد، وأن يقدم أعمالاً صادقة تصل للناس، وأنا دائماً أؤمن بمقولة القادم أجمل”.

واعتبر الفرحان أن المملكة العربية السعودية تشهد حالياً فورة في السينما والتلفزيون، وأعمالاً سعودية خالصة من أبطال وكتاب ومنتجين ومخرجين، مؤكداً أن هناك توجهاً لمنح الوجوه الجديدة فرصة ليقدموا إبداعاتهم.

وأضاف: “أعتقد أننا في السعودية سنقدم هوية درامية سعودية جديدة، ننافس من خلالها الأعمال العربية والعالمية”.

وحول الشخصية التي يحلم بتقديمها، أشار الفرحان إلى أنه لا يتطلع إلى تقديم شخصية تاريخية مذكورة في الكتب أو معروفة، إنما ما يثير اهتمامه هو تقديم شخصية عادية موجودة في المجتمع تحمل هموماً ومعاناة إنسانية عادية، يمكن أن يمر بها معظم الناس.

وأضاف: “كل قصة لها جمالها.. المهم أن تحمل الصدق خلال تقديمها”.