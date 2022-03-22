شكرا لقرائتكم خبر عن بعد انفصاله عن شيرين .. حسام حبيب من الاستديو: "الألبوم جاهز" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الفنان حسام حبيب، انه علي وشك طرح البومه الجديد، وهو الأول له عقب انفصاله عن زوجته النجمة شيرين عبد الوهاب، هو جديد حسام بعد فترة طويلة من الابتعاد عن الوسط الفني.



حسام حبيب

ونشر حبيب عبر خاصية ستوري في حسابه بإنستجرام، صورة من تحضيرات الألبوم الجديد، وعلّق قائلا: "الألبوم جاهز"، ويأتي طرح حسام حبيب لألبومه الجديد بعد غياب امتد إلى 6 سنوات عن جمهوره إذ كان آخر ألبوم طرحه "فرق كتير" عام 2016.

وعلي جانب آخر لا يمر ظهور شيرين عبد الوهاب في أي مناسبة إلا يصاحبه جدل مثار حولها، سواء كان هذا الظهور خلال إحيائها حفل غنائى، أو برنامج أو حتى على السوشيال ميديا، وخلال أسبوع واحد فقط ظهرت شيرين عبد الوهاب في مناسبتين، الأولى خلال إحيائها حفل غنائى في الكويت، والثانية خلال إحيائها حفل زفاف بقصر البارون.

ففي المرة الأولى ظهرت شيرين عبد الوهاب على مسرح حفلها بالكويت مرتدية ملابس رياضية بخلاف عادتها في الظهور بحفلاتها والتي دائماً ما ترتدى فيها الفساتين، كما أنها ظهرت بوزن زائد وملحوظ، مما دفع الكثيرين للتساؤلات حول سبب ارتدائها هذه الملابس، كما أن البعض تكهن بأن شيرين حامل وهو لم يتم تأكيده من شيرين أو حتى المقربين منها.

ومن المنتظر أن تخرج شيرين لتوضيح الأمور خلال الساعات الماضية سواء بتأكيد خبر حملها أو نفيه، خاصة في ظل انتشار الأقاويل بكثافة على السوشيال ميديا في الساعات الماضية، حيث حرصت شيرين في الفترة الأخيرة على الرد على أي شائعة تخرج عنها وتوضحها ببيان تنشره على صفحاتها بوسائل السوشيال ميديا، خاصة اذا كان الأمر يتعلق بحياتها الشخصية.

أحيت شيرين عبد الوهاب ليلة النصف من شعبان المباركة، بالدعاء للعالم الإسلامى، وكتبت عبر حسابها على تويتر: "ادعو بالخير لبعض، تسامحوا، الليلة نصف شعبان الدعاء مستجاب، كل سنة والعالم الإسلامى بخير وسعادة ورخاء وربنا يرفع البلاء ويديم علينا نعمه، اللهم بارك لنا فى شعبان وبلغنا رمضان ونحن فى أحسن حال وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن أتبعه واهتدى بهديه إلى يوم الدين".