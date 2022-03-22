شكرا لقرائتكم خبر عن تترات مسلسلات رمضان بأصوات كبار النجوم .. أنغام وعلى الحجار الأبرز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتنافس عدد من كبار نجوم الغناء على تقديم تترات مسلسلات رمضان بأصواتهم، فى السباق المقرر إنطلاقه مع بداية الشهر الكريم، خاصة أن تلك الأغنيات تعيش حتى مع انتهاء عرض المسلسل، وفى موسم رمضان 2022 يغنى كل من أنغام ونانسى عجرم وعلى الحجار تترات أعمال مختلفة.

فى البداية، كشفت الفنانة نيللى كريم عن غناء الفنانة أنغام تتر مسلسلها الرمضانى "فاتن أمل حربى" الذى تخوض به السباق الرمضانى المقبل.وأعلنت: "تتر مسلسل فاتن أمل حربى سيكون بصوت الرائعه أنغام.. قريبا فى رمضان".

وكشفت نيللى عن كلمات تتر المسلسل عبر حسابها الرسمى على موقع «فيسبوك»، وكتبت :«أنا مش ضعيفة وليا فى الحياة مطرح، مش قادرة أكون كومبارس على المسرح، مهما البخت باخ أو مال يكون زعلى ولا الزلزال على الكدبة، وعلى التزييف أنا مش ضعيفة".

مسلسل "فاتن أمل حربى" من الأعمال المرتقبة فى دراما رمضان هذا العام، وكشف برومو العمل الذى تم طرحه منذ أيام، والذى أظهر تعرض نيللى للقهر والضرب من زوجها قبل طلاقها منه وترددها على المحكمة للحصول على حقوقها فى حضانة أبنائها.

وتعتمد أحداث المسلسل على عدد من الشخصيات الرئيسية، تتصدرها فاتن (نيللى كريم) التى تجسد دور موظفة فى الشهر العقارى، وطليقها سيف (شريف سلامة) الذى يعمل مدير مصنع ملابس، وهالة صدقى وهى موظفة فى الشهر العقارى وزميلة نيللى كريم فى العمل، ومحمد الشرنوبى الذى يعمل مدرس أزهرى، وخالد سرحان الذى يجسد دور قاض، ومحمد ثروت فى دور محامى.

مسلسل "فاتن أمل حربى" تأليف إبراهيم عيسى فى أولى تجاربه بالدراما التليفزيونية، وإخراج ماندو العدل ومقرر عرضه فى شهر رمضان المقبل، بطولة نيللى كريم، شريف سلامة، هالة صدقي، خالد سرحان، محمد ثروت، وفادية عبد الغنى، جيلان علاء، محمد التاجى وعدد آخر من الفنانين.

من ناحية أخرى، يعود الفنان على الحجار، لغناء تترات المسلسلات، وذلك من خلال مسلسل "جزيرة غمام" للنجم طارق لطفى وفتحى عبد الوهاب وأحمد أمين، ومن المقرر عرضه فى رمضان المقبل ويقدم تتر بداية ونهاية المسلسل، واجتمع الحجار ومؤلف العمل عبد الرحيم كمال والمخرج حسين المنباوى والشاعر إبراهيم عبد الفتاح، والملحن شادى مؤنس للاتفاق على تفاصيل الأغنية.

مسلسل "جزيرة غمام" تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج حسين المنباوى وبطولة طارق لطفى، مى عز الدين، فتحى عبد الوهاب، أحمد أمين، رياض الخولى، عبد العزيز مخيون، محمد جمعة، هبة عبد الغنى وظهور خاص للفنانة وفاء عامر، وتدور أحداث العمل فى حقبة تاريخية بالعشرينيات أى قبل 100 عام من الآن، وأحداث اجتماعية مصرية قبل 100 عام من الآن.

وكانت منصة watch it الرقمية، طرحت البرومو الأول للمسلسل، وكشف عن طبيعة الأحداث التى تدور فى إطار صعيدى فى إحدى الجزر، ويتناول الصراعات بين الإخوة والعديد من الحكايات فى إطار تشويقى مثير.

كما ستشارك الفنانة نانسى عجرم تتر مسلسل "يوتيرن"، بطولة ريهام حجاج، وتوفيق عبدالحميد، الذى يعود بعد غياب استمر 12 عاماً عن المشاركة فى أعمال درامية، وفادية عبدالغني، وكريم قاسم، وعبير صبري، وصفاء الطوخي، وانتهت نانسى عجرم من تسجيل التتر مؤخرا من ألحان عزيز الشافعى.

وكشفت منصة Watch it عن البرومو الدعائى الأول لمسلسل "يوتيرن" للنجمة ريهام حجاج، والمقرر عرضه فى شهر رمضان المقبل والذى يعرض على 3 قنوات هى ON والحياة، وCBC.

وسيطر على البرومو حالة من الغموض والتشويق، كما كشف البرومو عن ارتكاب النجمة ريهام حجاج حادث قتل بالسيارة لسيدة، وظهر أيضا خلال البرومو كافة عناصر وأبطال العمل من بينهم الفنان الكبير توفيق عبد الحميد