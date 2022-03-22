شكرا لقرائتكم خبر عن بصورتها وهى طفلة برفقة والدتها .. نانسي عجرم تحتفل بعيد الأم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختارت المطربة اللبنانية نانسي عجرم ان تحتفل بعيد الأم من خلال صورة لها وهي صغيرة برفقة والدتها، حيث نشرت نانسي صورة مع خلال ستوري حساب الانستجرام الخاص بها، وظهرت نانسي وهي طفلة برفقة والدتها وعلقت عليها بـ " أمي وأنا" وكشف صورة نانسي وهي صغيرة، وجه التشابه بينها وبين بناتها، والتي تنشر نانسي صورهم باستمرار من خلال السوشيال ميديا.



نانسي عجرم ووالدتها

وكانت قد أعربت النجمة والمطربة اللبنانية نانسى عجرم، عن سعادتها الكبيرة بردود أفعال جمهورها على أغنيتها الجديدة "ما تعتذر" التى طرحتها،وهى ضمن أغانى ألبومها الجديد "نانسى 10"، من كلمات وألحان نبيل خورى، توزيع باسم رزق، إخراج سمير سريانى، مؤكدة أن كلمات الإعجاب بالأغنية لامس حب ودعم جمهورها لها متمنية لهم يوما مليئا بالطاقة.

وكتبت نانسى، فى تدوينه عبر حسابها الشخصى على موقع "تويتر": "صباح الخير.. لقد كنت أقرأ كل تغريداتكم لقد لامس حبكم ودعمكم قلبى أكثر من أى كلمات أو تعبيرات، أتمنى لكم يومًا رائعًا مليئًا بالطاقة الجميلة، تمامًا مثل اليوم الذى شاركتموه معى هنا".

‏كليب نانسى "ما تعتذر"، جسّد صراع الأمّ بين زوجٍ مُدمن على المخدّرات وبين مُحاولاتها النّجاة بابنها من حياة دمرها الإدمان، وتقول كلمات الأغنية:

ما تعتذر ما تعتذر.. اللي عملتو فييّ ما إلو عذر

وانساني من هلّأ عم قلّك أنا بعرف إنّك رح تجرحني من جديد

أناني ما بتعشق غير حالك بموت وما برجعلك خلّيك عني بعيد

حدّك تعبت من عمري حرقت

رجّعلي سنيني ضيعان الوقت