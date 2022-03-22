شكرا لقرائتكم خبر عن قبل عرضه فى رمضان .. هانى سلامة فى كواليس "ملف سري" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد النجم هاني سلامة لعرض مسلسله الجديد "ملف سري" والذي من المقرر أن يعرض خلال المنافسة الرمضانية، وينتظر عشان هاني سلامة المسلسل الذي يتصف بالتشويق الإثارة، ولمزيد من هذا التشويق، نشر هاني صورة من كواليس المسلسل ظهر فيها بشخصيته في "ملف سري"، وعلق عليها من خلال انستجرام الخاص به بـ "نهاركم جميل بإذن الله..ملف سري".



هاني سلامة

مسلسل "ملف سرى" تأليف محمود حجاج، وإخراج حسن البلاسي وإنتاج ريمون مقار ومحمد محمود عبد العزيز، وبطولة هانى سلامة، ماجد المصرى، محمد محمود عبد العزيز، عائشة بن أحمد، دنيا عبد العزيز، نضال الشافعى، محسن محيى الدين، أحمد سعيد عبد الغنى، إيهاب فهمى، مادلين طبر، كارولين عزمى، علاء مرسى، صبا الرافعى، إيمان يوسف، وعدد آخر من الفنانين الشباب.

وتدور أحداث مسلسل "ملف سرى" حول انتشار عمليات السرقة والفساد من بعض رجال الأعمال المتمثلة في عائلة "المالكي" الذي كان لهم تعاملات اقتصادية كبيرة داخل السوق المصري من حيث عدد الشركات والمصانع الكبرى والمعروف عن هذه العائلة النزاهة والأمانة، لكن تم كشفهم عن طريق بعض الرجال الشرفاء ليقعوا تحت يد المستشار يحيى عز الدين القاضي الذي يعتبر مثال للنزاهة والشرف.